Более 1100 жителей Дагестана подали заявления на компенсации за жилье после наводнения

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1 180 заявлений на получение компенсации за поврежденное или полностью разрушенное при наводнении жилье собраны в Дагестане, при этом по ряду районов сбор заявлений продолжается и спустя три месяца после наводнения.

Как писал "Кавказский узел", сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 2,2 млрд рублей. Помощь получили свыше 60 тысяч человек, что составляет менее 22% от общего числа заявителей.

Жители пострадавших из-за подтоплений муниципалитетов Дагестана подали 1 тыс. 180 заявлений на получение компенсации за поврежденное или полностью разрушенное жилье, прием заявок продолжается, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана.

"В настоящее время продолжается работа по приему документов для назначения компенсаций за поврежденное либо утраченное жилье. Специалисты приняли уже 1180 заявлений. В Дербентском районе основной этап приема документов уже завершен. Работа сосредоточена в Хасавюртовском районе и городе Хасавюрт", - собщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы Минприроды РФ Александра Козлова.

Про его словам, с 5 июля стартует прием документов в Дахадаевском районе, а до 20 июля - в остальных муниципалитетах, где объем заявок ожидается меньшим.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, было подтоплено 9 тыс. 825 жилых домов. Повреждено около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. - пострадали.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшие в марте-апреле от наводнения жители Дагестана в июне все еще ждут от властей выплат за утраченное имущество. Только в Мамедкале, где во время наводнения было повреждено более 500 домов, пострадавшие к 20 июня подали более 400 заявлений на получение выплат.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".