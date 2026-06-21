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Кавказский узел

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03:57, 21 июня 2026

Более 400 заявлений подали владельцы поврежденных во время наводнения домов в Мамедкале

Наводнение в Дагестане. Фото пресс-службы администрации Дербентского района https://t.me/derbentskiyrayon_official/21832

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Мамедкале во время наводнения в начале апреля были повреждены более 500 домов, пострадавшие подали более 400 заявлений на получение выплат.

Как писал "Кавказский узел", поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получают помощь, рассказали сельчане. 

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел было эвакуировано. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу. 

Более 400 заявление от жителей Мамедкалы, чьи дома были повреждены во время наводнения в начале апреля, были принято сотрудниками Минстроя Дагестана, сообщает 20 июня РИА "Дагестан" со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Салама Гасайниева.

Также Гасайниев заявил, что в Мамедкале во время разрушения плотины было повреждено более 500 домов.

20 июня пункт приема заявлений посетил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, он заверил, что руководство республики окажется всем пострадавшим поэтапную поддержку.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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