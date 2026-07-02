Менее 22% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

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Сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 2,2 млрд рублей. Помощь получили свыше 60 тысяч человек, что составляет менее 22% от общего числа заявителей.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 25 июня по заявкам свыше 52 тысяч жителей Дагестана (19,1% заявителей) было выплачено 1,9 млрд рублей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Министерство труда и социального развития Дагестана обнародовало новые данные о выплатах компенсаций жителям республики, пострадавшим в результате наводнения. Общая сумма назначенных выплат достигла 2,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации чиновников, за последнюю неделю получили выплаты 6386 человек, а за неделю сумма выплат составила 209 млн рублей. Таким образом, выплаты получили только 21,8% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

О восстановлении водопроводной сети и помощи утратившим дома жителям Лакского района отчиталось сегодня правительство Дагестана в Telegram-канале.

"В результате паводков и оползней в Лакском районе повреждены жилые дома, из них 14 утрачены полностью. Приём документов от пострадавших граждан на получение выплат начнется с 9 июля. Кроме того, поручено в ближайшее время завершить обследование всех повреждённых домовладений в кратчайшие сроки и представить полную и достоверную информацию о масштабах разрушений", - говорится в сообщении.

В Магарамкентском районе в зону чрезвычайной ситуации попали более 200 жилых домов. Все объекты обследованы, продолжается оформление документов для оказания мер государственной поддержки. Выплаты уже назначены 480 заявителям на общую сумму свыше 16,7 млн рублей, отчитались чиновники.

В городе Дагестанские Огни обследованы 964 жилых дома. Материальную помощь получили более 6,9 тыс. жителей на общую сумму свыше 248 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшие в марте-апреле от наводнения жители Дагестана в июне все еще ждут от властей выплат за утраченное имущество. Только в Мамедкале, где во время наводнения было повреждено более 500 домов, пострадавшие к 20 июня подали более 400 заявлений на получение выплат.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".