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08:01, 3 июня 2026

Жители Дагестана пожаловались на задержки компенсаций ущерба от наводнения

Наводнение в Махачкале. 30 марта 2026 г. Фото из телеграм-канала мэра Джамбулата Салавова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пострадавшие в марте-апреле от наводнения жители Дагестана рассказали, что до сих пор ждут от властей выплат за утраченное имущество.

Как писал "Кавказский узел", в мае жители Махачкалы пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают материальной помощи и выплат за утрату имущества, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз. Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанские Огни также пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Жители Дагестана, в мае сообщившие "Кавказскому узлу" о проволочках с выплатами, 2 июня рассказали о том, какова ситуация сейчас.

Так, житель Дагестанских Огней Зульфикар Абдулаев ранее сообщил, что его семье одобрили только единовременную выплату, а компенсаций за утрату имущества они не получили. Его дом сильно затопило, жить в нем невозможно, все имущество и бытовая техника повреждены. Приходила комиссия, и был составлен акт.

Однако по состоянию на 2 июня выплаты за потерю имущества так и не были выплачены, сообщил Зульфикар Абдулаев. Мужчина добавил, что в настоящее время его семья вынуждена снимать квартиру в Дербенте.

Жительница Дагестанских Огней Заира, чей дом на улице Фадеева полностью затопило, в мае сообщала, что члены семьи получили единовременную выплату, но заявление, поданное в МФЦ, уже месяц находится на рассмотрении.

Ситуация не изменилась, констатировала Заира 2 июня. «Прошло около двух месяцев, но, несмотря на составленный акт, выплат за потерю имущества так и не было», - сказала она.

Подтопления в Махачкале. Стоп-кадр видео администрации города от 30.03.26, https://t.me/makhachkalaofficial/20928 Переименования улиц Махачкалы осложнили получение компенсаций пострадавшим от потопа

Ажай, жительница дома по улице Атланаульской в Махачкале, ранее рассказала, что на ее заявление о компенсации пришел отказ из-за «неполного комплекта документов», но чего не хватает, чиновники не сообщили. После этого она сама нашла ошибку в списках властей, где был неправильно указан микрорайон, и в мае заново подала заявление.

По состоянию на 2 июня, по словам жительницы Махачкалы, ответа на ее заявление о выплатах не поступило.

Житель поселка Караман Абдулла также 16 мая сообщал, что выплат не получил. 2 июня он рассказал, что чиновники администрации Кумторкалинского района связались с людьми, ожидающими выплат, и проинформировали, что их заявления на компенсации ущерба направлены в благотворительный фонд «Надежда».

Отказ в господдержке связан с тем, что у людей нет правоустанавливающих документов на жилье

Благотворительная помощь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Фонд "Надежда" отчитался о сборе миллиарда для пострадавших от наводнения в Дагестане

«По словам представителей властей, отказ в господдержке связан с тем, что у людей нет правоустанавливающих документов на жилье, и вся надежда только на благотворительные фонды», - рассказал Абдулла.

Паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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