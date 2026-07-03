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09:20, 3 июля 2026

Обломки беспилотников упали на частные дома в Приморско-Ахтарске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По девяти адресам в Приморско-Ахтарске упали обломки БПЛА, в ряде частных домов повреждены остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП.

"Кавказский узел" писал, что при падении обломков беспилотников в Приморско-Ахтарске 22 апреля получили повреждения два коммерческих и одно административное здание, а также частный дом.

В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы, сообщил сегодня оперштаб  Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В течение ночи в период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями ряда областей, в тм числе Ростовской области и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей, рапортовало Минобороны.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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Автор: "Кавказский узел"

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