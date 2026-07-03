Уроженец Таджикистана получил длительный срок по делу о теракте в Ессентуках

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Гражданина Таджикистан Хурсандмурод Мирмуродзода приговорен к 15 годам заключения по делу о подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Центральной Азии 18 июля 2024 года задержан за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках, после взрыва он планировал уехать в Сирию, сообщила ФСБ. Он был арестован и признал вину.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Таджикистана Хурсандмурода Мирмуродзода - участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" - виновным в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках, пишет "Интерфакс".

"Мирмуродзода признан виновным и ему назначено 15 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Он осужден по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (покушение на изготовление взрывного устройства), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

По версии следствия и суда, Мирмуродзода принес присягу лидеру "террористической организации 12 мая 2024 года и направил запись с присягой участнику террористической организации. В период с июня по июль того же года он проводил разведку предполагаемого места совершения теракта - автовокзала города Ессентуки и приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства, которые хранил в арендованном им гараже до момента их изъятия правоохранителями 18 июля 2024 года.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.