ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ессентуках

19 июля 2024, 10:16

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Уроженец Центральной Азии задержан за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках, после взрыва он планировал уехать в Сирию, сообщила ФСБ.

Член запрещенной в России международной террористической организации, выходец из "одной из стран Центрально-Азиатского региона" намеревался совершить теракт в Ессентуках, после чего выехать в Сирию, сообщила ФСБ.

По версии силовиков, он "присягнул на верность главарю террористической организации и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства". "Провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже", - процитировало сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Подозреваемый задержан, из сделанного им схрона изъяты компоненты взрывного устройства, также дома у подозреваемого "обнаружены пропагандистские материалы террористического характера". Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье о теракта (статья 205 УК РФ), указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что в апреле суд приговорил к длительным срокам заключения жителей Ставрополя Ансара Гусейнова, Абдулу и Миясат Ирккуевых, а также Тимура Бухарова, признав их виновными по делу о подготовке теракта по заданию "Исламского государства"*.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

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