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12:20, 3 июля 2026

Силовики отчитались о предотвращении теракта в Пятигорске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Центральной Азии по заданию куратора из Сирии планировал совершить взрыв на железнодорожном вокзале в Пятигорске, рапортовала ФСБ.

В Пятигорске Ставропольского края предотвращен тер акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центральной Азии, сторонником запрещенной в России международной террористической организации, отчитался сегодня Центр общественных связей ФСБ России.

По версии силовиков,  по указанию находящегося в Сирии куратора задержанный  готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры. Он  провел фотосъемку объекта, затем прибрел составные части и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. После совершения теракта он намеревался  выехать в Сирию.

 По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.

Расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ)  и  участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ (часть 2, статьи 205.5 УК России).

Силовики также разместили видео, на котором молодой человек снимает на мобильный телефон здания, перрон на железнодорожном вокзале, затем его задерживают. На записи он говорит, что приехал из Ростовской области в Ставропольский край. В интернете он познакомился с неким Михаилом, а затем присягнул террористической организации.

Ранее опрошенные "Кавказским узломаналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

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Автор: "Кавказский узел"

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