Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Кондратенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 955 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 21 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 954 бойцов из Ставропольского края.

В Новопавловске похоронен участник специальной военной операции на Украине Дмитрий Кондратенко, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Кировского муниципального округа. Подробности биографии и смерти бойца в сообщении не указаны.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 954 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 18 июня, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Олег Селедцов.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9300 военных с юга России Не менее 4628 бойцов из СКФО и 4672 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.