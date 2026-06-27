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Кавказский узел

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21:01, 27 июня 2026

Боец со Ставрополья убит в военной операции

Дмитрий Кондратенко. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кировского округа от 27.06.26, https://t.me/akgo_18/30716.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Кондратенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 955 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел",  к 21 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 954 бойцов из Ставропольского края.

В Новопавловске похоронен участник специальной военной операции на Украине Дмитрий Кондратенко, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Кировского муниципального округа. Подробности биографии и смерти бойца в сообщении не указаны.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 954 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 18 июня, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Олег Селедцов.

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Власти признали убитыми на Украине не менее 9300 военных с юга России
Не менее 4628 бойцов из СКФО и 4672 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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