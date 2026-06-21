Боец со Ставрополья убит на Украине

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Сергей Зиновьев убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 954 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 18 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 953 бойцов из Ставропольского края.

Сергей Зиновьев убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Советского муниципального округа. Он родился 17 августа 2001 года в Зеленокумске. После школы продолжил обучение в Ставропольском техникуме пищевой промышленности, где получил профессию повара-кондитера. В 2022 году Сергей Александрович проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения. После демобилизации он заключил контракт с Министерством обороны РФ. 1 июня 2026 года убит в районе Чугуновки Харьковской области. Он был награжден медалями «Участник специальной военной операции», «За боевые отличия», «За отвагу», а также посмертно удостоен Ордена Мужества, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 954 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 15 июня, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Борис Хаматов.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.