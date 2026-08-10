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Кавказский узел

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04:59, 10 августа 2026

Житель Ставрополя осужден за оскорбление чувств верующих

Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум годам условного срока приговорил суд жителя Ставрополя за изображение в профиле Telegram, признанное оскорбляющим религиозные чувства христиан.

По данным ФСБ России по Ставропольскому краю, в марте мужчина поставил на главное фото в профиле изображение со сценами сексуального характера.

Его действия ведомство связало с нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, а также с незаконным оборотом порнографических материалов, пишет 8 августа "Блокнот-Ставрополь".

Октябрьский районный суд Ставрополя назначил ему два года лишения свободы условно. Кроме того, ему два года запрещено администрировать интернет-сайты, страницы, форумы, части и группы в соцсетях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конец марта прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

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Автор: "Кавказский узел"

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