Дело жителя Сочи об оскорблении чувств верующих дошло до суда

Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет комментарий, содержащий признаки явного неуважения к обществу и направленный на оскорбление чувств верующих. Эти комментарии следствие квалифицировало как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих 1 .

В ходе расследования было установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В частности, он был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства 2 . Соответствующее постановление было вынесено по инициативе прокуратуры района, сообщила 25 марта прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу, уточнило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в середине марта мировой судья Тахтамукайского района признал жителя Анапы виновным в оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору мечети аула Козет в Тахтамукайском районе и надел на один из прутьев ограды свиную голову.