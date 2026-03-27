Дело жителя Сочи об оскорблении чувств верующих дошло до суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет комментарий, содержащий признаки явного неуважения к обществу и направленный на оскорбление чувств верующих. Эти комментарии следствие квалифицировало как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих .
В ходе расследования было установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В частности, он был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства . Соответствующее постановление было вынесено по инициативе прокуратуры района, сообщила 25 марта прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.
Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу, уточнило надзорное ведомство.
"Кавказский узел" также писал, что в середине марта мировой судья Тахтамукайского района признал жителя Анапы виновным в оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору мечети аула Козет в Тахтамукайском районе и надел на один из прутьев ограды свиную голову.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.