16 эвакуированных жителей Туапсе остаются в гостиницах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десять взрослых и шесть детей, чье жилье повреждено в результате атак беспилотников, находятся сегодня в гостиницах Туапсе. Отчет властей о ходе очистки побережья от нефтепродуктов вновь вызвал вопросы о том, куда вывозят собранный грунт.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая в гостиницах Туапсе оставались 57 человек, эвакуированных с территории близ нефтеперерабатывающего завода.

В результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждения получили 60 жилых домов, пять частных домов были разрушены полностью. В конце апреля после новых атак были сильно повреждены несколько частных домов около нефтезавода. 5 мая власти отчитались о переселении в пять квартир маневренного фонда семей, лишившихся жилья в результате атак беспилотников.

В гостиницах города сегодня остаются 16 человек, в том числе шесть детей, чьё жилье серьёзно пострадало в результате атак беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Комментариев под публикацией чиновника нет, и возможность оставлять комментарии отключена.

С 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале в Туапсе. Кроме того, 24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

По состоянию на 12 мая, более 27 717 кубометров загрязненного грунта и водномазутной смеси собрано и вывезено с береговой линии в Туапсе, отчитался чиновник.

"В ликвидации участвуют 546 человек, в том числе и специалисты МЧС России, 103 единицы техники", - написал он. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

Информация чиновников о 27,7 тысячах кубометров вывезенного грунта продублирована сегодня в телеграм-канале "Мой Туапсе" (59,5 тысячи подписчиков). Под этой публикацией, размещенной в 14.04 мск, к 14.53 мск оставлено четыре комментария.

Всё-таки куда вывозят?

"Всё-таки куда вывозят?" - поинтересовалась автор одного из них, Людмила. "На территорию нефтебазы", - предположил в ответ Манго.

"Больше загребают, чем вывозят!" - скептически высказался И., не аргументировав свою точку зрения.

Напомним, к 8 мая в Туапсе было собрано 20 810 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Место, куда вывозят загрязненный грунт, чиновники не назвали, что вызвало вопросы авторов комментариев о месте его отгрузки.

При этом пользователи Telegram в комментариях к отчетам властей и прежде задавались вопросами о том, куда вывозится собранный грунт.

Ранее, после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, собранный на побережье в Анапе загрязненный грунт вывозили в хутор Воскресенский. Это вызвало протесты местных жителей, заявивших, что песок с мазутом хранится вблизи домов, школы и детсада. 24 декабря 2024 года жители заблокировали дорогу в знак протеста, заявив, что загрязненный песок складируется прямо на землю. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Участки побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

Отметим, на территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".