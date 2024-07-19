Арестован подозреваемый в подготовке теракта на автовокзале Ессентуков

19 июля 2024, 18:31

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Уроженец Таджикистана арестован на два месяца по делу о подготовке взрыва на автовокзале Ессентуков. Он признал вину, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Центральной Азии задержан за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках, после взрыва он планировал уехать в Сирию, сообщила ФСБ.

Суд в Пятигорске на два месяца арестовал обвиняемого М. по делу о подготовке теракта в Ессентуках, сообщила сегодня пресс-служба судов Ставропольского края.

По версии следствия, обвиняемый является приверженцем радикальных взглядов в исламе и разделяет идеологию международной террористической организации "Исламское государство*". Не позднее 12 мая он вступил в интернет-мессенджере в предварительный сговор о подготовке взрыва на автовокзале Ессентуков с неустановленным членом "Исламского государства"*, указано в Telegram-канале пресс-службы.

18 июля он был задержан, ему предъявлено обвинение в подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), вину в совершении которого он признал в полном объеме.

"Постановлением Пятигорского городского суда в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18.09.2024", - указано в сообщении.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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