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00:20, 4 июля 2026

Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Камал Микаилов, Валентин Шерифов и Амил Магомедов из Магарамкентского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2026 комбатантов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 3 июля властями и силовыми ведомствами были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2023 бойца из Дагестана.

О передаче наград семьям трех бойцов, которые были убиты в военной операции, 2 июля отчиталась администрация Магарамкентского района в Telegram-канале.

Орденами Мужества посмертно были награждены: Камал Микаилов, Валентин Шерифов и Амил Магомедов. Награды семьям передал глава района Нариман Эфендиев.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2026 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Магарамкентского района сообщила, что в зоне специальной военной операции убиты Салим Панахов, Гамид Межлумов и Муслим Мамедов. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов  первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: Кавказский узел

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