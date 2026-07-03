Парламент Армении ограничил влияние диаспоры на итоги выборов

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Парламент Армении в день последней сессии ввел ограничения на участие в выборах и референдумах для избирателей, проживающих за пределами страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток.

Аналитики перед парламентскими выборами заявляли, что данные о 100 тысячах представителей диаспоры, которые намерены проголосовать в Армении, выглядят завышенными. При этом те, кто согласился приехать на голосование, не обязательно поддерживают противников Пашиняна, хотя участие диаспоры в голосовании может ощутимо сказаться на распределении мест в парламенте, так как на выборах основную конкуренцию партии власти составляли пророссийские силы - партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.

Голосовать на общегосударственных (парламентских) выборах и референдумах впредь смогут только те граждане Армении, которые за 48 дней до выборов (или за 28 дней до внеочередных выборов) постоянно проживали в республике, то есть, по состоянию на указанную дату (за 48 или 28 дней до дня выборов), пребывали в стране более года из двух лет (366 дней из предшествующих 730). Соответствующие поправки единогласно одобрили на внеочередном заседании Национального Собрания Армении 3 июля в условиях бойкота оппозиции. Инициативу поддержали 63 депутата, пишет News.Am.

Проект, который ограничил избирательное право граждан, отсутствовавших в стране в течение одного года, представили депутаты правящей партии «Гражданский договор», пишет Армения Today.

Требование о фактическом проживании в Армении перед выборами или референдумом направлено на предотвращение незаконного влияния на избирательный процесс из-за рубежа. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян.



«Цель — застраховать Республику Армения от ситуации, когда за границей будут массово раздавать избирательные взятки и незаконно влиять на выборы в Армении. Эти выборы показали, что подобный риск существует. Мы получали сигналы о том, что за рубежом раздавались предвыборные взятки», — приводятся его слова в публикации.

Напомним, партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Оппозиция обжаловала итоги выборов в Конституционном суде, который должен огласить свое решение не позднее 4 июля.