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23:59, 21 июня 2026

Конституционный суд принял жалобы оппозиции на итоги выборов в парламент Армении

Конституционный суд. Скриншот фото Armenpress.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конституционный суд Армении принял к рассмотрению жалобы семи политических сил на итоги парламентских выборов, все жалобы объединены в одно производство. 

Как писал "Кавказский узел",  семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Лидер партии "Армения" Роберт Кочарян оспорил также в административном суде решение комиссии разрешить его уголовное преследование.

Конституционный суд Армении принял к рассмотрению жалобы семи политических сил на итоги парламентских выборов 7 июня. Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание.

Суд объединил дела в одно производство, поскольку они касаются одного вопроса. Заседание пройдет 26 июня в 11.00, сообщает ArmLur.

Докладчиком по делу назначен судья Конституционного суда Эдгар Шатирян, а рассмотрение объединённого дела будет проходить в устной форме, пишет Yerevan Today.

При этом требования у партий разные. Блок "Сильная Армения" потребовал отменить результаты выборов или назначить второй тур, "Крылья единства" - признать итоги недействительными и провести повторное голосование, а "Новая сила" - отменить результаты выборов из-за сомнений в законности голосования. Партия "Процветающая Армения" настаивает либо на признании итогов недействительными и проведении повторных выборов по всей стране, либо на ином порядке распределения депутатских мандатов. Блок "Армения" также потребовал признать результаты выборов недействительными. Представитель блока Арцвик Минасян заявил, что итоги голосования необходимо "обнулить". "Альянс защитников демократии во имя Республики" намерен поставить в суде вопрос о системном влиянии предвыборных взяток на результаты выборов. В партии "Демократия, закон и дисциплина" утверждают, что зафиксированные нарушения существенно повлияли на реальное волеизъявление избирателей, подчеркнуло издание Armenia Today.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Аналитики назвали наиболее пророссийскими участниками выборов партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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