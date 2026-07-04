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07:15, 4 июля 2026

Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Винокуров убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 418 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", на 1 июля представители власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 417 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убит военнослужащий Сергей Винокуров, сообща на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 418 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 405 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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