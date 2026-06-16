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18:51, 16 июня 2026

Военный из Ингушетии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хасан Хамхоев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 196 комбатантов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 195 бойцов из Ингушетии.

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О том, что Хасан Хамхоев убит в зоне проведения военной операции сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Ингушетии в Telegram-канале.

"Хасан Хамхоев родился в 1991 году. В списки личного состава воинской части войск национальной гвардии был зачислен в сентябре 2023 года. Погиб спустя несколько месяцев после отправки на передовую", - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 196 бойцов из Ингушетии.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
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Число убитых на Украине      бойцов с юга России достигло 9250
Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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