Военный из Ингушетии убит на Украине

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Хасан Хамхоев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 196 комбатантов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 195 бойцов из Ингушетии.

О том, что Хасан Хамхоев убит в зоне проведения военной операции сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Ингушетии в Telegram-канале.

"Хасан Хамхоев родился в 1991 году. В списки личного состава воинской части войск национальной гвардии был зачислен в сентябре 2023 года. Погиб спустя несколько месяцев после отправки на передовую", - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 196 бойцов из Ингушетии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.