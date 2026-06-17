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08:14, 17 июня 2026

Дагестанские сельчане пожаловались на затянувшуюся оценку ущерба после наводнения

Наводнение в селе Адильотар. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые жители сел Адильотар и Кадыротар спустя три месяца после наводнения все еще не получили компенсации за поврежденное имущество. Один из сельчан предположил, что затянувшаяся оценка ущерба может быть связана со статусом населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня жители села Кадыротар пожаловались, что всё ещё ждут восстановления домов и дорог, разрушенных наводнением в Дагестане. Село до сих пор покрыто илом и мусором, отметили они.

В Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, отметили ранее юристы.

Большинство жителей сел Адильотар и Кадыротар уже получили единовременную помощь в 15 тысяч рублей и компенсацию за утраченное движимое имущество (в разных случаях 67 тысяч рублей и 150 тысяч рублей), рассказал житель Адильотара Хамид Гамзатов. "Получили пока еще не все, но дело уже идет к концу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается оценки ущерба для домов, то Гамзатов рассказал, что комиссии приезжают, но окончательных решений нет. "Тут приезжает комиссия сельсовета, потом районной администрации, потом из республиканского министерства. Пока все они не посмотрят, ничего не утверждается. Домов много, и процедура затягивается", – пояснил он.

Уборка улиц, по словам Гамзатова, также ведется быстрыми темпами. "Сюда прислали людей из других регионов, даже из Башкирии приехали люди с экскаваторами", – рассказал житель Адильотара.

Большинство жителей двух сел сейчас живут у родственников в других селах, продолжил Гамзатов. "В селах остались только главы семей, а женщины с детьми живут у родственников. В некоторых домах здесь жить просто опасно – они пошли трещинами", – заметил он.

Промедление с прибытием комиссий может быть связано со статусом села, отметил на условиях анонимности другой местный житель. "Это село без статуса, там вряд ли возможно что-то сделать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Несмотря на то, что с момента наводнения прошло три месяца, улицы не расчищены, а многие дома еще не осмотрели комиссии по оценке ущерба. Это мешает жителям самостоятельно начать уборку, рассказал глава Адильотарского сельсовета Хасавюртовского района Абдулкадир Махмаев.

"Комиссии работают, но поскольку людям надо, чтобы они пришли сегодня и сейчас, а это не получается из-за объемов поврежденных домов, отсюда и недовольство. То же самое с уборкой улиц – работа идет, но среди 5000 человек всегда найдутся недовольные", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация, когда комиссии продолжают работу спустя три месяца после наводнения, не является нарушением, а скорее отражает особенности чрезвычайной ситуации, отметил на условиях анонимности юрист.

"Вопрос в том, был ли в постановлении главы региона или района обозначен срок окончания работы этих комиссий. Если нет, то они ничего не нарушили. Если был обозначен, то да, нарушение есть", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист посоветовал жителям Кадыротара, которые еще не получили оценки комиссии, подать в комиссию письменное заявление с описанием ситуации. "Если же есть основания полагать, что действия комиссий или органов власти нарушают права жителей, можно подать жалобу в вышестоящий орган, прокуратуру или обратиться в суд", – отметил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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