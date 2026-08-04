Ибрагим Байбулатов счел свое уголовное преследование заказным

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Суд в Хасавюрте по формальным основаниям продлил срок ареста бывшему начальнику районной ГИБДД Ибрагиму Байбулатову. Он отрицает обвинения и заявляет о заказном характере уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", начальник ГИБДД Хасавюртовского района Ибрагим Байбулатов был отстранен от должности и арестован на три месяца по обвинению в получении взятки, хотя в деле нет доказательств передачи денег ни лично Байбулатову, ни кому-либо из сотрудников ГИБДД. По мнению адвоката, дело против начальника районной ГИБДД является заказом "нечистых на руку" сотрудников другого силового ведомства, которые недовольны принципиальностью Байбулатова.

Хасавюртовский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшего начальника ГИБДД Хасавюртовского района Ибрагима Байбулатова, сообщил “Кавказскому узлу” представитель защиты.

Защита последовательно оспорила ходатайство, указывая на отсутствие конкретных оснований для продления ареста, формальный и повторный характер доводов, нарушения процессуальных сроков и неэффективность следствия.

"Следствие и прокурор настаивали на продлении, ссылаясь на тяжесть обвинения и необходимость завершить следственные действия. По версии следствия, Байбулатов обеспечил возврат транспортного средства гражданину Абдул-Каримову и способствовал непринятию мер по его привлечению к административной ответственности и лишению права управления", - рассказал адвокат.

Он отметил, что Байбулатова задержали 5 мая, а 7 мая заключили под стражу. 10 мая ему было предъявлено обвинение по статье о получении взятки в крупном размере 1 . "Обвиняемый вину не признал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался", - добавил источник.

Следствие настаивает, что основания для содержания под стражей не отпали и не изменились: обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать уголовному преследованию.

Адвокаты запросила данные о надлежащих вызовах обвиняемого до задержания и фактах неявок. Следователь подтвердил наличие таких материалов «в деле», но признал, что в ходатайстве они не приведены и суду не представлены. Следователь подтвердил, что Байбулатов в розыск не объявлялся; сведений о нарушениях иной меры пресечения ранее не было.

"Следователь также подтвердил отсутствие судимостей и отсутствие совершения инкриминируемых деяний в период действия иной меры пресечения, условного осуждения или УДО. Он не представил конкретных фактов угроз, склонения к ложным показаниям или подкупа - признал, что таких фактов “не зафиксировано”, - пояснил защитник.

Защита заявила, что ходатайство носит формальный характер, практически дословно воспроизводит прежние основания. Суд, тем не менее, проигнорировал доводы защиты и продлил срок ареста Байбулатова до 5 сентября 2026 года.

Сам Байбулатов на суде кратко высказал позицию. "Я считаю преследование заказным. Утверждение о риске скрыться нелогично, так как скрываться имеет смысл лишь при признании вины; свою вину я не признаю, поэтому скрываться не намерен", - процитировал слова подзащитного адвокат.