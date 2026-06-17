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01:34, 17 июня 2026

Депутат из Ростовской области убита в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Щепкинского сельского поселения Ангелина Подкопаева убита в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 899 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", на 9 июня официально были признаны убитыми в зоне СВО не менее 898 бойцов из Ростовской области.

Ангелина Подкопаева убита в зоне проведения специальной военной операции, сообщила администрация Аксайского района в Telegram-канале.

С 2015 года она работала в сфере культуры Аксайского района, в том числе с 2017 по 2022 годы возглавляла дом культуры поселка Щепкин. В 2021 году она была избрана депутатом Щепкинского сельского поселения. С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Ангелина Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии "Единая Россия".

В январе 2026 года Ангелина Подкопаева заключила контракт на военную службу и отправилась на СВО уже в качестве военнослужащей. "Недавно стало известно о гибели Ангелины Юрьевны", - говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 899 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В декабре 2025 года власти Аксайского района назвали имена 31 военного, которые были убиты в зоне СВО.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: Кавказский узел

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