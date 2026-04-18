Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Егор Коваленко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 885 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 884 бойцов из Ростовской области.

В Чертковском районе похоронен убитый в военной операции на Украине Егор Коваленко. Он родился 31 марта 1985 года в Тюменской области, затем семья переехала в Ростовскую область, где Егор окончил школу и получил профессию каменщика. В 2025 году он заключил контракт с Вооружёнными Силами Российской Федерации, убит 29 декабря 2025 года , говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Чертковского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 885 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В январе власти Чертковского района сообщали, что в зоне СВО убит Денис Безруков.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.