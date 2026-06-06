Разблокирован проезд к горному селу в Дагестане

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Рабочие расчистили дорогу к селу Курахского района, которое с 25 мая оставалось без транспортного сообщения после подъема уровня воды в реке.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая без транспортного сообщения остались два села Курахского района - Урсун и Хпюк. К утру 25 мая после подъема уровня воды в реках и оползней была заблокирована дорога к еще одному селу в Курахском районе. К 27 мая рабочие расчистили дорогу к селам Урсун и Хпюк, без транспортного сообщения оставалось лишь одно село, заблокированное из-за перекрытой дороги "подъезд от автодороги Касумкент - Курах к селу Бахцуг".

5 июня в Дагестане не осталось заблокированных населенных пунктов, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Согласно публикациям ведомства, в предыдущие дни эта дорога не была разблокирована. "На автомобильной дороге «Подъезд от автодороги «Касумкент – Курах» к с. Бахцуг» временно закрыто в связи с подъемом уровня воды в р. Курах. Без транспортного сообщения остается 1 населенный пункт. Работы по восстановлению движения будут начаты по спаду уровня воды в реке", - ежедневно сообщало ведомство.

Напомним, в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".