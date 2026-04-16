Кавказский узел

12:15, 16 апреля 2026

Боец из Ростовской области убит в военной операции

Денис Орлов. Скриншот видео https://t.me/volgodonsk_adm/20181

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Орлов убит боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 884 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 марта власти и силовики официально признали убитыми не менее 883 участников военной операции на Украине из Ростовской области.

Дениса  Орлов убит в ходе специальной военной операции на территории Курской области, сообщила сегодня администрация Волгодонска, отчитываясь об открытии именной парты в школе, где он учился.

Орлов родился 19 февраля 1992 года в Волгодонске. Окончил школу №5, проходил срочную службу, работал промышленным альпинистом. В возрасте 32 лет  отправился на СВО, был распределён в бригаду морской пехоты. Убит 14 сентября 2024 года в Суджанском районе Курской области, проявив стойкость и мужество. Награждён орденом Мужества (посмертно), говорится в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 884 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне 2025 года власти Волгодонска сообщали, что в зоне СВО убит Сергей Симаков

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

