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13:24, 5 июня 2026

Азербайджан сообщил о гибели пяти своих граждан при атаке на суда в Азовском море

Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260605/azerbaydzhan-2097024632.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять граждан Азербайджана погибли, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Азовском море, сообщил азербайджанский МИД.

В ночь на 5 июня  были совершены атаки беспилотников на два иностранных грузовых судна в Азовском море, в экипажах которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана, заявил официальный представитель Азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

«Российская сторона проинформировала о гибели пяти граждан Азербайджана и ранении еще трех человек. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск»,  - говорится в письменном комментарии Гаджизаде.

При этом он подчеркнул, что атакованные суда не принадлежат Азербайджану. «Для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания помощи пострадавшим МИД координирует работу с государственными органами страны, дипломатическими представительствами, а также компетентными структурами других государств. Несколько сотрудников посольства Азербайджана в России направлены на место происшествия», - далее отметил Гаджизаде.

Вопросы оказания консульской помощи и возвращения граждан на родину находятся на контроле, добавил он.

По данным азербайджанских СМИ, атакам подверглись сухогрузы Natra и Zirkon, следовавшие в балластном состоянии из Турции в Ростов-на-Дону для загрузки зерна.

Теплоход Natra, следовавший под флагом Белиза из Турции в российский порт Ростов-на-Дону для погрузки зерна, подвергся четырём ударам беспилотников около 00:45 мск, сообщил Trend. В результате погибли два члена экипажа. Возникший на борту пожар был потушен силами экипажа, однако судно получило повреждения и нуждается в буксировке.

Примерно через час, в 01:55 мск четыре попадания беспилотников были зафиксированы на теплоходе Zircon, ходящем под флагом Палау. По данным спасательного центра, удары пришлись в район надстройки судна. Три члена экипажа погибли, остальные моряки покинули судно на спасательных шлюпках. Судно продолжало гореть после эвакуации экипажа.

На борту Natra находились 12 человек, на борту Zircon — 14. Все члены экипажей являлись гражданами Азербайджана, работавшими на судах по частным контрактам. Выжившие были спасены тремя проходившими поблизости судами и доставлены в российский порт Ейск. Для буксировки повреждённого судна Natra к месту происшествия направлены два буксира.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что за атаками на азербайджанские суда стоит Украина.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших азербайджанских моряков. "Гибель людей - это всегда трагедия, всегда горе для родных и близких", - приводит его слова РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия.  Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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