Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло четырех

25 марта 2020, 15:02

Подтверждено инфицирование коронавирусом двух жителей Кабардино-Балкарии, которые общались с первыми двумя зараженными.

Как информировал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом.

Из лаборатории в Новосибирске пришло подтверждение, что в анализах еще двух пациентов выявлен коронавирус, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Кабардино-Балкарии. По ее словам, эти люди были госпитализированы, поскольку контактировали с первыми двумя зараженными. Болезнь у них протекает в легкой форме, добавила представитель Минздрава.

На сегодняшний день в Республиканской инфекционной больнице, которая перепрофилирована под прием пациентов с подозрением на коронавирус, лежат 27 человек. Из них лишь один находится в тяжелом состоянии, остальные болезнь переносят в легкой форме, отметили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

В самоизоляции находятся 689 человек, за ними наблюдают врачи. "Это лица, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. К ним ежедневно выезжают медики. Их осматривают, замеряют им температуру", - рассказала представитель Минздрава.

Во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности. На Кубани зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом, на Ставрополье - два, в Волгоградской и Ростовской областях по одному. В Чечне получены три положительных результата при тестировании на коронавирус, один из них подтвержден, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".