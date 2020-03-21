Два случая заражение коронавирусом зафиксированы в Кабардино-Балкарии

21 марта 2020, 19:05

Анализы двух человек, госпитализированных в Кабардино-Балкарии с подозрением на коронавирус, показали положительный результат, сообщил глава республики. В регионе достаточное количество тестов для выявления этой опасной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта режим повышенной готовности был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех. Часть верующих в Нальчике отказались от посещения мечетей на фоне ограничений, введенных в связи с коронавирусом, а в нескольких больницах республики с 17 марта была прекращена плановая госпитализация пациентов.

Всего России, по последним данным, уже 253 заболевших, сообщило сегодня РИА Новости. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Коков сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в республике

О том, что в Кабардино-Балкарии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, глава республики Казбек Коков сообщил сегодня на своей странице в Instagram.

«Благодаря действующим мерам по предупреждению и профилактике распространения 2019-nCoV в Кабардино-Балкарии несколько дней назад удалось своевременно госпитализировать двух человек из группы риска по коронавирусу, вернувшихся в регион из заграницы. Сегодня во второй половине дня стало известно о готовности результатов исследований, направленных в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. К сожалению, оба анализа показали положительный результат», - написал Казбек Коков.



По его словам, люди, контактировавшие с заболевшими, «подошли к вопросу ответственно» и также были изолированы в установленном порядке. «Сейчас они находятся под постоянным наблюдением специалистов», - отметил Казбек Коков.

Он призвал жителей республики с пониманием отнестись ко всем рекомендациям и требованиям, которые, назвал «временными, но крайне необходимыми и важными для эффективной и оперативной борьбы с угрозой» распространения коронавируса. «Главное – делать все, чтобы минимизировать количество новых случаев. И одними из лучших помощников для нас сегодня являются профилактика, спокойствие и дисциплина», - подчеркнул Казбек Коков.

Тест на коронавирус можно сделать пока только в государственных клиниках

Регион располагает достаточным количеством тестов для выявления коронавируса, сообщили 20 марта корреспонденту «Кавказского узла» в эпидемиологическом отделе Управления Роспотребнадзора в КБР.

Тесты в республику, по словам сотрудницы отдела, поставляются централизованно Минздравом России. На коронавирус проверяются все прибывшие из зарубежных стран, а также заболевшие пневмонией местные жители. Тест выдает результат в течение примерно пяти часов.

При этом просто желающие не могут провериться на коронавирус. Платно сдать тест нет возможности. Ни одна частная клиника в Нальчике такой анализ не проводит, а медицинские учреждения анализ проводят только при наличии определенных симптомов, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве КБР.

Со второй половины апреля в клинике «Инвитро» планируют начать проводить анализ на коронавирус, сообщили 20 марта корреспонденту «Кавказского узла» в этой клинике. При этом какова будет стоимость такого анализа, в клинике сказать не смогли.

Лечебные учреждения республики приготовились к приему больных коронавирусом, в частности, вторая городская больница переоборудована под госпиталь, также сообщили 20 марта в Минздраве КБР. Здесь же напомнили, что в школах региона объявлены каникулы до 12 апреля, в детских садах разрешено свободное посещение, вузы перешли на дистанционное обучение.

В республике отменены все массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Пункт пропуска в аэропорту Нальчика в настоящее время воздушные суда из других государств не принимает.

Также в Минздраве отметили, что за вернувшимися из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней. Под медицинским наблюдением, по данным на 20 марта, находилось 72 человек.

Тем, кто находится на карантине, могут помочь в приобретении продуктов и лекарств волонтеры. Для этого надо позвонить на номер горячей линии: 8-800-200-34-11, сообщили в Минздраве КБР.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в последние дни увеличился спрос на муку, крупы, макароны и моющие средства, однако дефицита товаров нет, сообщили местные жители, которые связали это с распространением коронавируса. Пользователи соцсети пожаловались на повышение цен на продукты в регионе, однако власти республики отчитались об обратном.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".