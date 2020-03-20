Жители Кабардино-Балкарии заявили о росте цен на продукты в связи с коронавирусом

20 марта 2020, 12:45

В Кабардино-Балкарии в связи с коронавирусом увеличился спрос на муку, крупы, макароны и моющие средства, однако дефицита товаров нет, сообщили местные жители. Пользователи соцсети пожаловались на повышение цен на продукты в регионе, однако власти республики отчитались об обратном.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта режим повышенной готовности был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех. Часть верующих в Нальчике отказались от посещения мечетей на фоне ограничений, введенных в связи с коронавирусом, а в нескольких больницах республики с 17 марта прекращена плановая госпитализация пациентов.

О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Нальчане перечислили продукты, на которые вырос спрос

Жители Нальчика покупают некоторые продукты в большем, чем обычном количестве, на случай введения карантина, рассказала нальчанка Лариса Мамбетова. По ее словам, она запаслась парой пачек макарон, горохом, чечевицей и гречневой крупой.

"Не потому, что опасаюсь дефицита, думаю, что никакого дефицита не будет, но вдруг из-за карантина походы в магазины и на рынки надо будет прекратить", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Мамбетова.

Анна Гангапшева купила в запас десять килограммов муки и пять литров растительного масла, остальные продукты - в обычных количествах, на неделю, на две. Нальчанка Людмила Бухурова приобрела три килограмма спагетти, два килограмма риса, один – гречки и две пачки масла.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", есть ли страх заболеть, практически все нальчане заявили, что считают опасность болезни сильно преувеличенной.

Муку, расфасованную по два килограмма, раскупают за день, сообщили продавцы в магазинах Нальчика. Помимо муки, по словам работников супермаркетов, спрос горожан увеличился на гречневую крупу, рис, сахар, макароны, пшено и моющие средства, в основном, с дезинфицирующим эффектом.

Корреспондент "Кавказского узла" 19 марта побывал в нескольких сетевых супермаркетах "Магнит" и "Пятерочка" в Нальчике, где дефицита продуктов и товаров, а также очередей не было. Однако полки с крупами и мукой заметно поредели. В "Магните" не оказалось также мыла с антибактериальным действием, которое всегда было в наличии.

Покупатели в супермаркетах покупали продукты в большем количестве, чем обычно. Магазинные полки с колбасными изделиями и молочными продуктами практически не тронуты, также не раскуплены замороженные продукты, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи соцсети пожаловались на рост цен на продукты

Пользователи соцсети пожаловались, что не могут найти в продаже некоторые продукты. "Продайте гречку, нигде не могу найти", - написал пользователь под ником azik_deputat в комментариях на странице Минздрава республики в Instagram. "Ее мешками, наверное, закупили, вряд ли найдете", - ответил ему silver_silver__925.

"Была на рынке «Дубки», купила 2 килограмма (муки). В упаковке по 900 граммов, было много. 45 рублей упаковка, в крытом павильоне", - написала appaeva.f.

Жители региона также заявили, что из-за ажиотажа на продукты, их стоимости выросла. "Все есть, но с каждым днем дорожает, и это пугает людей, а не просто дефицит. Хотят сэкономить. Хотят успеть за прежние цены запастись", - написал пользователь под ником elena_roshe в группе Patriot_kbr (291 тысяча подписчиков) в Instagram под видео о наличии необходимого запаса продуктов в регионе.

"Ажиотаж был, пока цены были старые, видел своими глазами. Сейчас цены уже выросли и ажиотаж спал", - прокомментировал askeraslanukov.

Некоторые нальчане написали, на что и на сколько повысилась цена. "[В магазине] хотела купить муку Зеленокумскую 2 килограмма. Обычно она стоит 60 рублей, сегодня – 100 [рублей]\). Вся выпечка на кассе вышла дороже", – пожаловалась natash7707.

"С 1000 рублей [мешок муки] подорожал до 1450 рублей за мешок", - написал другой пользователь ozrokova_hadugova_zalina.

"Товар есть, только цена совсем иная. Сегодня зашла в [магазин] за хлебом, ниже двадцати рублей хлеба не было. Пошла за мукой в сыпучий отдел - везде отсутствует ценник. Работница мне ответила, что цены меняются. Попросила узнать цену муки "Макфа" 2 килограмма, сказала около 120 рублей", - прокомментировала asya_gedu в той же группе в Instagram.

"Мешок муки, который вчера стоил 1100 (рублей), сегодня - 1500 (рублей) , сахар 10 килограммов вчера стоил 225 рублей, сегодня - 450 (рублей)", - написал пользователь под ником kipova1986 в группе Chp.nalchik (244 тысячи подписчиков) в Instagram под постом с новостью о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Власти республики сообщили о неизменных ценах на товары

Власти региона отчитались, что рост цен на продукты в регионе не зафиксирован, а наоборот - наблюдается снижение цены на яйца. Также в республике организован ежедневный мониторинг запасов продуктов и цен на них.

"Мониторинг, проводимый Минсельхозом Кабардино-Балкарии показывает, что с 17 по 18 марта повышение цен по утвержденному Минсельхозом России перечню продуктов не наблюдалось. Снижение цен наблюдалось на яйца куриные 1-й категории (0,5%), яйца куриные 2-й категории (2,3%). На остальные продукты, по которым ведется наблюдение, цены остались неизменными. Средний уровень цен сельхозтоваропроизводителей республики не превышает среднестатистические данные по СКФО", - приведены 19 марта слова главы Минсельхоза Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева на сайте ведомства.

Представители торговых объектов на рынках республики также заверили в наличии необходимого запаса продуктов и сохранении прежних цен на них.

"Товар в наличии есть, и цены не изменились. Все так же, как и продавали", - сообщил продавец мяса Резуан Абазов в эфире республиканского телеканала"1КБР" в новостном выпуске 19 марта.

"Я несу [домой] все, что необходимо на завтра, на сегодня, на 2-3 дня. Зачем такой ажиотаж создавать? Его нет, это искусственно", - сообщила продавец продуктового павильона на рынке республики Фатимат Закураева.

Согласно приказу министра здравоохранения Кабардино-Балкарии, опубликованному ранее, плановая госпитализация приостановлена в республиканской клинической больнице, межрайонной многопрофильной больнице, специализированном Доме ребенка, городской клинической больнице №1 и медицинском консультативно-диагностическом центре. "Городская клиническая больница №2 (село Хасанья) прекращает прием пациентов с 17 марта 2020 года. Данное учреждение перепрофилировано в госпиталь, начиная с 24 марта все больные с внебольничной пневмонией будут госпитализироваться в городскую клиническую больницу №2", - уточнили в ведомстве.

Минздрав региона заявил о новых ограничениях в связи с коронавирусом

По сообщению Минздрава Кабардино-Балкарии, на 20 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике нет.

Ранее, 19 марта, ведомство также прекратило госпитализацию в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. "Поступающие пациенты будут госпитализироваться: дети - в Республиканскую детскую клиническую больницу, взрослые - центральные районные больницы республики", – говорилось в сообщении на сайте ведомства 19 марта.

А в связи с режимом повышенной готовности по коронавирусу социальные учреждения республики переводятся на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом, отмечалось в сообщении.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".