Ограничения из-за угрозы коронавируса введены в мечетях Нальчика и Махачкалы

20 марта 2020, 11:22

Часть верующих в Нальчике и Махачкале отказались от посещения мечетей на фоне ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые махачкалинцы не увидели поводов отказаться от коллективных обрядов.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничную молитву, а также ввести ограничения при посещении мечетей из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов, а в Кабардино-Балкарии приостановлено обучение детей Корану и основам ислама.

19 марта режим повышенной готовности был введен во всех регионах юга России. Первый на юге страны случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. Спустя неделю, 19 марта, оказался положительным тест на коронавирус у пациента в Ставропольском крае, а в Краснодарском крае число случаев заражения возросло до трех, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Муфтият Кабардино-Балкарии призвал сократить время обрядов

Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев обратился к верующим с призывом "воздержаться от посещения мест массового скопления, от посещения мечети, кроме как по необходимости".

"Имамам всех мечетей рекомендуется сократить проведение пятничных обрядов, ограничившись самым обязательным", - говорится в обращении, размещенном 19 марта на странице ДУМ Кабардино-Балкарии в Instagram.

Житель Нальчика Габдуллах сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 19 марта решил не идти в мечеть и совершил намаз дома. "Я прочитал в интернете, что мусульманин может выполнять намаз в подобных случаях дома", - пояснил мужчина.

Имамы мечетей в Махачкале предупредили верующих об опасности коронавируса

В столице Дагестана в последние две-три недели пятничные проповеди проходят в сокращенном виде, рассказал 19 марта корреспонденту "Кавказского узла" заместитель имама одной из мечетей Махачкалы Мухаммад. "[Сокращенные] проповеди разрабатывались согласно рекомендациям, чтобы их чтение не занимало больше 10 минут", - сказал он.

По словам Мухаммада, в прошлую пятницу, 13 марта, имам напомнил верующим о важности профилактики. "Имам рекомендовал носить маски тем, кто плохо себя чувствует, рассказывал о важности соблюдения гигиены, а также о том, чтобы никто не относился небрежно к своему здоровью", - сообщил он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Количество посетителей мечети не изменилось, констатировал заместитель имама. "Обычно, в зависимости от времени, на намаз заполняется два ряда, а иногда и больше. Это те, кто обычно приходит постоянно. Мечеть находится у дороги, и поэтому в нее постоянно заходят те, кто проезжает мимо", - сказал он, добавив, что дополнительную дезинфекцию помещений пока не делали.

В мечети по улице Малыгина в Махачкале в последние дни сократилось количество людей, ежедневно приходящих для совершения намаза, сообщил 19 марта корреспонденту "Кавказского узла" работник администрации мечети. По его словам, в здании дополнительно обработаны дезинфицирующими средствами входные двери, дверные ручки, а также полки для обуви. "Людей поставили в известность, что долго находиться в мечети не рекомендовано", - сказал представитель духовенства.

Часть махачкалинцев не нашли причин отказаться от посещения мечетей

19 марта на послеобеденный намаз в мечети по улице Абдулхакима Исмаилова собрались несколько десятков человек разных возрастов. Многие из них остались в мечети и после совершения обязательного намаза, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший в мечети.

Верующие, с которыми поговорил корреспондент "Кавказского узла", рассказали, что не видят пока причин отказаться от посещения мечети для совершения коллективного намаза. "Я слышал, что в некоторых странах мусульманам рекомендуется совершать молитвы дома. Это даже проговаривается в азане – призыву к совершению намаза. Но это все зависит от места. Можно ли собираться в мечетях в Дагестане или нет, должно решать духовное управление, люди высокого ранга", - сказал, в частности, 44-летний посетитель мечети Тагир.

Прислушаться к этим рекомендациям или нет, каждый верующий должен решить сам, считает Тагир. Сам он пока не собирается предпринимать ограничительные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом. "О рекомендациях не посещать места массовых скоплений людей или отказаться здороваться за руку я знаю. Но в Дагестане положение пока нормальное. Может, конечно, все замалчивается и не афишируется. Но по факту нигде не объявлено, что у нас есть зараженные коронавирусом. Поэтому я спокоен", - сказал мужчина.

72-летний Насрутдин, пришедший на совершение намаза в Джума-мечеть Махачкалы, уверен, что за профилактикой распространения вирусов должны следить госслужбы, а посещать мечети или нет, должен решить муфтият. "Мы люди маленькие. Поэтому мое мнение: мы беспрекословно должны следовать слову муфтията Дагестана. Они лучше знают. Если скажут, что необходимо намаз совершать дома, значит, так и надо", - сказал Насрутдин.

26-летний Амир, который также пришел в Джума-мечеть на совершение послеобеденного намаза, считает, что повода для паники из-за угрозы коронавируса нет. "Я твердо убежден в том, что нас постигнет только то, что предписано Всевышним Аллахом. А то, что должно нас миновать, нас не коснется. Я твердо следую этому", - сказал мужчина.

Напомним, что муфтият соседней Чечни пока не планирует вводить ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. "Совершение коллективных пятничных молитв в мечетях у нас будет проводиться в обычном режиме. Каких-то специальных профилактических мер в мечетях также не будет. В нашем регионе нет ни одного выявленного случая заболевания коронавирусом, поэтому оснований для беспокойства и введения ограничений нет", - сказал 19 марта "Кавказскому узлу" представитель ДУМ Чечни.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".