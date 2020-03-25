Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 265

25 марта 2020, 17:37

Подтвердились 16 новых случаев заражения коронавирусом в Армении, вместе с тем два человека за сутки выздоровели. Общее число зараженных за все время в стране составило 265.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 249 человек, при этом 14 человек излечились.

На сегодняшний день в Армении 165 инфицированных коронавирусом, излечились 16, передал корреспондент "Кавказского узла" данные Армянского единого информационного центра. 1315 из тестов, сделанных на коронавирус, оказались отрицательными.

16 марта власти страны до 14 апреля объявили чрезвычайное положение и закрыли въезд из 16 стран. В стране запрещены мероприятия с участием более 20 человек. Минувшей ночью в стране были введены ограничения на передвижение граждан. Чтобы пойти в аптеку или магазин, нужно заполнить специальный протокол. За нарушение карантина и режима самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".