Защита обжаловала арест бывшего дипломата Эмина Ибрагимова

26 июля 2024, 16:51

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Несмотря на третьи сутки голодовки и ухудшение состояния, бывший дипломат Эмин Ибрагимов не изолирован от других заключенных и не взят под медицинские наблюдение, он содержится в переполненной камере, сообщил адвокат. Защита подала апелляцию на арест Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", активист, бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля по подозрению в ранении человека ножом. Ибрагимову предъявлены обвинения в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (статья 126.2.4) и хулиганстве (статья 221 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. Ибрагимов связал свое преследование с критикой в адрес властей Азербайджана и объявил голодовку в знак протеста против ареста.

Ибрагимов третьи сутки проводит голодовку в Шувеланском СИЗО в знак протеста против ареста и требует своего освобождения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж после встречи с ним 26 июля.

"Голодовка уже сказывается на его здоровье. Эмин Ибрагимов выглядел бледным и вялым, сообщил о сильных болях у него. Эмин Ибрагимов отказывается от приема пищи, и пьет только воду", - отметил адвокат.

Однако, по его словам, Ибрагимова не изолировали от других заключенных и не взяли под медицинское наблюдение. "Эмина Ибрагимова, как вновь прибывшего в СИЗО, взяли на так называемый «карантин». Эмин сказал, что их там в камере на пять человек содержат вдесятером. Заключенные там даже не могут нормально спать. Представьте состояние человека, который три дня голодает и лишен нормального сна. Хотя Ибрагимова должны были сразу изолировать в отдельную палату в санчасти и взять под медицинское наблюдение. Несмотря на проблемы со здоровьем и условиями содержания, Эмин Ибрагимов сохраняет бодрость духа. Он намерен голодать до конца, пока его требование о прекращении уголовного дела и освобождении не будет выполнено", - сказал адвокат.

Ибрагимов отвергает обвинение, продолжил он. "Полиция утверждает, что Ибрагимов нанес ножевое ранение некоему жителю поселка Гарачухур (пригород Баку) Кямалу Гаджиали оглу Шукюрову. Однако, по словам Ибрагимова, незнакомец, набросившийся на него вышел из «скорой помощи». Этот человек стал кричать и рвать одежду Эмина Ибрагимова. И буквально спустя секунды появились полицейские в штатском и задержали Ибрагимова. Эмин считает это спланированной провокацией. Он уже чувствовал слежку за собой. А в момент происшествия заранее там находились скорая и полицейские", - рассказал адвокат.

Брат бывшего дипломата Метин Ибрагимов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что с 25 июля он тщетно добивается возможность передать Эмину Ибрагимову в СИЗО воду и гигиенические принадлежности. "Пока от нас не принимают для Эмина эти вещи", - сказал Метин Ибрагимов.

По его словам, 43-летний Ибрагимов окончил в 2002 году бакалавриат факультета международных отношений Бакинского государственного университета, а 2005 году – магистратуру Анкарского университета по специальности "международные отношения". Кроме того, Ибрагимов в 2009 году получил образование на Высших курсах колледжа обороны НАТО. В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, в 2012-2016 годах являлся вторым секретарем посольства Азербайджана в США, 2016-2020 годах – временным поверенным в делах Азербайджана в Уругвае. В 2020 году Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы.

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Гасымлы опубликовал в Facebook* факсимиле заявление Ибрагимова 13 марта 2020 года к тогдашнему главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову. В заявлении указывается, что оно написано от "вернувшегося с должности первого секретаря (временного поверенного в делах) дипломатического представительства Азербайджана в Уругвае Эмина Шаиг оглу Ибрагимова". "Уважаемый господин министр, в условиях, когда в нашей стране разрушен институт выборов, подорваны основы политической легитимности, системно подавляются свободы, деятельность дипломатом у меня вызывает резкие моральные дилеммы. В этом контексте последние «парламентские выборы» (9 февраля 2020 года ) для меня стали последней каплей. Учитывая вышесказанное, прошу отдать приказ о выводе меня из дипломатической службы", - говорится в заявлении.

Гасымлы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Эмин Ибрагимов, хотя и не был членом какой-либо оппозиционной партии, являлся в последние годы последовательным критиком правительством Азербайджана.

По словам Гасымлы, после ухода с дипломатической работы Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента, выступал с комментариями в СМИ и социальных сетях.

Еще один из знакомых Ибрагимова на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что из-за активной гражданской позиции Ибрагимов столкнулся не только с политическим давлением, но и испытал личные лишения.

По его словам, в сентябре 2020 года Эмин Ибрагимов был арестован на 30 суток, после этого было оказано давление на родственников его супруги, и они принудили ее к разводу, при этом она забрала с собой ребенка, а также к продаже квартиры бывшего дипломата. "Эмина фактически лишили жилья. Недавно он купил небольшую квартиру в отдаленном спальном районе и даже не успел вселиться в нее, там шел еще ремонт", - сказал знакомый Э.Ибрагимова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Ибрагимов написал ряд постов в связи со II Шушинским Глобальном медиафорумом в социальной сети X. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", - написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требует своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)? ", - оставил он комментарий в тот же день.

Ибрагимов также считает ошибкой Запада проявление к Алиеву иного отношения, чем к Лукашенко и Путину. "Стратегическим просчетом Запада является то, что он относится к Алиеву иначе, чем к Лукашенко и Путину. Они вырезаны из одной и той же ткани. Умиротворение не приведет к позитивным изменениям. В конце концов, он находится в стратегическом союзе с Путиным в предотвращении западного влияния и демократии в регионе. Укрепляя этот режим, Запад усиливает Россию в этом регионе", - написал Ибрагимов 19 июля о встречах Алиева с лидерами разных Европейских государств на саммите 18 июля Европейского политического сообщества в Оксфорде.

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