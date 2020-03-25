Карантинные меры привели к уменьшению людей и транспорта на улицах Баку

25 марта 2020, 01:30

В Азербайджане зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 87. После смерти одной больной и выздоровления десяти человек в больницах находятся 76 пациентов. В результате введения особого карантинного режима на улицах Баку заметно уменьшилось число людей и транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 72. Умерла одна из заразившихся, это произошло 12 марта. При этом 10 человек выздоровели.

С 24 марта введен особый карантинный режим, принятый, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса. Жителям Азербайджана старше 65 лет с 24 марта по 20 апреля запрещено выходить из дома, въезд в Бакинскую агломерацию и выезд из нее перекрыты.

В Азербайджане зафиксировано еще 15 случаев заражения коронавирусом, сообщил 24 марта Оперативный штаб при кабинете министров. В больницах специального режима находятся 76 активных больных коронавирусом. Состояние шести из них оценивается как "средней тяжести", "самочувствие остальных нормальное", состояние их здоровья "стабильное". В карантинных зонах, созданных в различных больницах с целью предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса, принимаются меры по обследованию 2126 человек.

По мере введения ограничительных мер на улицах Баку все меньше людей и транспортных средств. 20-28 марта в Азербайджане и так нерабочие дни по случаю Новруз-байрама. Однако если в прошлом в этот период улицы, парки, развлекательные центра были переполнены людьми, в том числе детьми, то в этот раз в городе стало заметно меньше людей, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее были закрыты кинотеатры, музеи, театры, развлекательные центры, с 24 марта с введением особого карантинного режима ограничения усилились. Теперь объекты общепита работают с обслуживанием на месте с 12.00 до 15.00.

На автомобильных дорогах исчезли пробки. К примеру, если раньше в утренние и вечерние часы заторы возникали на Тбилисском проспекте, проспекте Азадлыг, улицах Гасана Алиева, Аббас Мирзы Шарифзаде, Гасан бек Зардаби, проспекте Нефтяников и других улицах, то в последние дни движение транспорта стало не только свободным, но даже разреженным. В автобусах и поездах метро людей меньше стало, чем количество посадочных мест.

Малолюдными стали обычно оживленные Бакинский бульвар и пешеходная улица Низами (Торговая), в городе практически не осталось туристов. При этом на улицах заметно увеличилось число сотрудников полиции, в том числе представителей полка быстрого реагирования, которые патрулируют по два человека.Полиция также проверяет, чтобы объекты общепита на нарушали установленного времени работы. Вмешательств полицейских в перемещения и передвижения граждан не было замечено, передает корреспондент "Кавказского узла" в Баку.

При этом в городе стало много персонала в специальной экипировке, который проводит дезинфекцию автобусных остановок и улиц. Тем, кто оказался вдали от своего места жительства в связи с введением карантинного режима, несмотря на запрет въезда-выезда в Баку, Сумгаит и Апшеронский район, разрешается возвращаться домой. Если у кого-то нет документов, удостоверяющих прописку в указанных административных единицах, то сотрудники полиции на постах, могут проверять личность специальными программами на планшетах, вбив фамилию, имя, отчество гражданина и получив в ответ его фото и персональные данные.

Ограничения на передвижения не распространяются на пригороды и поселки вокруг Баку и Сумгаита. Поэтому многие горожане, имеющие дачи, перебираются туда и самоизолируются. У многих работников государственных бюджетных учреждений сразу после праздников – с 29 марта - начинается месячный оплачиваемый отпуск. У работников сферы образования также до 20 апреля нет занятий в учебных заведениях.

"Государство активно агитирует оставаться дома. Но оставаться среди четырех стен, конечно, сложно, в особенности, когда уже наступает весна, погода улучшается. Поэтому мы с супругой решили перебраться на дачу в Пиршаги (поселок на берегу Каспия в 20 км от Баку - прим. "Кавказского узла") и взять с собой внучек, все равно школа не работает. Сын с невесткой остались в городе. У них работы, напротив, много. Сын работает в полиции, невестка – врач. Обычно мы на дачу переезжали в начале мая. Но в этом году решили поселиться раньше", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Тофиг Гулиев.

Пенсионерка Шафа Агаева недовольна карантинным режимом. "Мы, понимаем, что заботятся о нас. Но нам, пожилым людям, тяжело находиться все время дома, в тесной микрорайоновской «хрущевке». Мы с мужем с утра пошли в супермаркет за покупками. Сотрудники полиции, конечно, заметили нас. Но они поняли, что вышли мы по необходимости, и ничего нам не сказали. Мы с собой взяли паспорта, чтобы в случае необходимости показать, что проживаем рядом. Думаю, что нам, старикам, должны позволить гулять вокруг своего дома. В другие места мы и сами не поедем. Ситуацию понимаем", - рассказала женщина.

Одинокой пенсионерке Сафуре Самедовой в условиях карантина помогают соседи. "В последнее время я уже сама не могу выходить из дома. Спасибо соседи помогают, покупки делают, угощают едой, приходят готовят у меня. А сегодня звонили из жилищно-эксплуатационного участка, спрашивали, нужно ли что-нибудь. Они сказали, что пришлют специального работника (социального работника) из "собеса" (районный отдел Министерства труда и социальной защиты населения) для помощи. Ну пришлют, хорошо. Если нет, пока благодаря соседям я не испытываю трудностей", - отметила женщина.

Между тем телеканалы страны 24 марта периодически зачитывали обращение Минтруда и социальной защиты населения к одиноким лицам старше 65 лет. Их призывают для обращения за помощью звонить на "горячую линию" - 142. Одновременно местные органы исполнительной власти также готовят для предоставления в районные и городские отделы министерства списки лиц, возраст которых составляет 65 лет и выше. К одиноким людям будут направляться социальные работники, обеспеченные всеми необходимыми защитными средствами. Соцработники будут помогать пожилым одиноким людям по домашнему хозяйству, в покупке товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, оплате коммунальных услуг, говорится в сообщении Минтруда.

В свою очередь МВД Азербайджана сообщило о мерах, которые могут быть применены к лицам старше 65 лет, нарушившим запрет покидать свои дома. Как сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, в начале сотрудники пост-патрульных служб напомнят об условиях карантина, проведут просветительскую беседу и потребуют вернуться домой.

"Штраф будет применен в том случае, если гражданин будет продолжать нарушать требования. В этом случае в его отношении будет составлен протокол о нарушении карантинного режима. Сейчас у каждого сотрудника полиции имеется специальный планшет. Даже если при гражданине нет удостоверения личности, информация о нем высвечивается, когда он называет имя, фамилию и отчество", - цитирует Захидова haqqin.az.

В отношении лиц старше 65 лет, нарушивших карантинный режим, будет составлен прокол и наложен штраф в размере от 100 до 200 манатов (от 60 до 120 долларов). В случае, если нарушение карантинного режима представляет угрозу распространения заболевания, нарушителю будет предъявлен штраф от 2500 до 5000 манатов (от 1500 до 3000 долларов), либо ему будет грозить тюремный срок до 3 лет.

По мнению эксперта в области права, юриста Института права медиа Халида Агалиева, представитель МВД лишь обозначил теоретически меры ответственности за нарушение карантинного режима и его последствия для всех лиц.

"Если человек не болен инфекционным заболеванием, не находится в каратинном учреждении, то его выход на улицу максимум может повлечь денежный штраф. Тем более, что лица старше 65 лет не могут быть арестованы в административном порядке. Если человека задержат вдали от своего дома, очевидно, в первый раз его принудительно привезут домой или заберут в отделение для разъяснительной беседы. Если уж во второй раз его задержат, то может последовать денежный штраф. Но люди старшего поколения, как правило, дисциплинированны. С другой стороны, денежный штраф для пенсионера - достаточно суровая мера, угроза которой очевидно будет сдерживать его от нарушений режима. В Турции это правило ввели несколько дней назад. Я смотрю турецкое телевидение - там тоже пока пожилых сразу не наказывают, а ведут с ними сначала разъяснительную работу", - поделился Агалиев.

Отметим, что в продовольственных магазинах Азербайджане нет ажиотажа и дефицита продуктов. В магазинах сети супер- и гипермаркетов Bravo, где для пенсионеров действует 10-процентная скидка, 24 марта полки с продуктами были полны. Такая же картина была в магазинах сети Araz. В супермаркете Araz (один из крупных супермаркетов этой сети, расположенный на Тбилисском проспекте) сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что ажиотажный спрос наблюдался только в первый день введения мер социальной изоляции - 14 марта.

"Люди массово скупали крупы, муку, макароны, вермишель, рыбные и мясные консервы. Но после того, как на всех телеканалах стали выступать представители правительства и заверять, что запасы продовольствия есть и грузоперевозки не остановятся, ажиотаж сразу спал. Вообще же у нас не было еще одного дня, чтобы какой-то продукт исчез с полок. Наши склады переполнены товарами. Поставщики скоропортящихся продуктов также пока не подводят", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации супермаркета.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции собираются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".