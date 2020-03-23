Жители Ставрополья потребовали строго наказать врача с коронавирусом

23 марта 2020, 20:55

Бурным негодованием встретили жители Ставрополья информацию о том, что заболевшая коронавирусом главный инфекционист региона нарушила режим самоизоляции. Врач уволена, на нее заведено уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта в Ставропольском крае был зафиксирован первый случай, когда тест на коронавирус дал положительную реакцию. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, добавив, что для подтверждения результата тест отправлен в Новосибирск. Владимиров отметил, что госпитализированной с подозрением на коронавирус оказалась врач, недавно вернувшаяся из-за границы. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Изначально больная была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, 20 марта необходимость в этом отпала, так как пациентке стало лучше.

19 марта власти Ставрополья сообщили, что из-за повышения риска заражения коронавирусом с 23 марта в крае будут усилены меры безопасности: детские сады будут закрыты, школьники уйдут на каникулы до 12 апреля, средние специальные и вузы будут переведены на дистанционный режим работы. 20 марта было объявлено, что карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона, а у контактировавших с больной было решено взять мазки на исследование.

Заразилась коронавирусом на Ставрополье главный инфекционист региона Ирина Санникова. 21 марта губернатор Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что исследования в новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили данные экспресс-теста Санниковой. Владимиров также уточнил, что те, кто непосредственно контактировал с заболевшей, изолированы и находятся на карантине и что полный круг ее контактов продолжают выявлять для того, чтобы изолировать и их.

В Минздраве края в тот же день сообщили, что в регионе под карантинным наблюдением находятся 216 человек, в том числе те, кто вернулся из заграничных поездок и контактировал с заболевшими, а всего с начала марта в режиме самоизоляции побывало более 300 человек. В то же время число пациентов инфекционного стационара с подозрением на новую коронавирусную инфекцию составило 11 человек. «У них нет признаков респираторного заболевания, однако первый анализ дал предварительно положительный результат. Их анализы направлены на проверку в лабораторию ''Вектор'' Новосибирска»,— сообщил представитель Минздрава, слова которого 22 марта привел «Коммерсант».

Состояние Ирины Санниковой на сегодняшний день удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщил сегодня Минздрав Ставрополья. По его данным, сегодня на госпитализации находились также 11 пациентов, у которых первый анализ дал предварительно положительный результат. «У них нет признаков респираторного заболевания, состояние удовлетворительное. Пациенты получают симптоматическое лечение. Их анализы перепроверяет центральная лаборатория в Новосибирске. На сегодняшний день в режиме самоизоляции находятся 527 человек, прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также имевшие прямые контакты с заболевшими. Симптоматика ОРВИ проявилась у 18 – они госпитализированы и обследованы, результат анализа у всех отрицательный. Обследование на коронавирус за весь период проведено почти у 1,5 тысячи человек», - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минздрава Ставрополья.

Следком возбудил дело, Минздрав сообщил об увольнении врача

На Ставрополье возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю и привело некоторые подробности относительно заболевшего врача.

По данным следствия, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медуниверситета, которая также работала главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава Ставрополья, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию и пробыла там с 6 по 9 марта. После возвращения она также не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении коронавирусной инфекции в период пандемии.

Женщина продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала различные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней, 17 марта, в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Следствие также считает, что при этом ответственные должностные лица исполнительных органов госвласти Ставропольского края и Роспотребнадзора «ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и статьей 293 УК РФ (халатность).

Статья 237 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, а статья 293 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу следователи пытаются установить все обстоятельства и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР.

Примечательно, что в Минздраве региона сегодня же сообщили об увольнении Санниковой с должности главного внештатного инфекциониста Ставрополья. "Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края", - сказал представитель министерства, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Еще 21 марта, когда появилась информация о том, что правоохранители начали проверку в связи с информацией о первом случае заражении коронавирусом на Ставрополье, Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес о том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

«Я виновата», - заявила она порталу "Подъем". На вопрос о своём состоянии врач ответила: «Мне плохо».

Зарегистрированный 31 декабря 2019 года бетакоронавирус COVID-2019 заразил по данным на 23 марта около 354 000 человек во всем мире. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Число зараженных к 23 марта на юге России составило восемь человек: пять больных - в Краснодарском крае, двое - в Кабардино-Балкарии и один - на Ставрополье, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пользователи Instagram возмущены поведением врача и требуют наказать ее

Комментаторы новостей о заражении коронавирусом ставропольского врача с соцсетях назвали ее безответственной и потребовали жестоко наказать после выздоровления.

«Молодцы, и правильно сделали - пусть другим будет урок», - пишет med.igorek в обсуждении новости о возбуждении уголовного дела на странице ставропольского управления СКР в Instagram (пост к 20.10 мск 23 марта собрал 205 отметок «Нравится» и 16 комментариев). «Быстро отреагировали, поскольку на карантин попал Минздрав», - рассуждает там же natashachihladze_1970. «Я бы очень хотела узнать, что она [Санникова] сейчас чувствует, совестно ли ей?» - отмечает nadegdastav.

Огромное количество сообщений с осуждением в адрес Санниковой и требованиями строго наказать ее – в комментариях к посту губернатора Владимирова о подтверждении заражения врача коронавирусом. Всего за двое суток этот пост собрал 14,4 тысячи отметок «Нравится» и 3721 комментарий.

«Привлечь к уголовной ответственности после выздоровления. Это полнейшая халатность явно человек не компетентен в своей профессиональной деятельности», - пишет kravets_olga26. «Действия Санниковой надо приравнять к террористическими!!! И судить по этой статье!!!» - требует bylgakova456.

«Уважаемый губернатор, просим Вас взять на личный контроль отслеживание за возбуждением уголовных и административных дел в отношении г-ки Санниковой, главного инфекциониста края. Этот человек проявил не просто преступную халатность и профессиональные нарушения в своей работе (несоблюдение карантина), но глубокое личное наплевательство к здоровью и жизням других людей. Эта гражданка поставила свои мелкие материальные интересы (скрытый от руководства отдых в Испании) выше безопасности населения целого края! Этот человек не просто должен понести наказание, но и быть освобожден от занимаемой должности! Такая вопиющая халатность непозволительна любому врачу», - отмечает rasskazioptimistki.

«Эта […] должна быть наказана! И пусть скажет спасибо, чтобы это был не суд Линча! […] Ее должны уволить с лишением права работы в области медицины; пусть идёт в горзеленстрой, там "косяки" в работе не могут нанести вред здоровью граждан!» - указывает innajurievna. «Какое будет у нее наказание, если, не дай бог, кто-то умрет от коронавируса по ее вине? Считаю, нужно сажать минимум как за умышленное причинение вреда здоровью многих заболевших или же приравнять к убийству. И чтобы в последующем она не могла заниматься врачебной деятельностью», - считает mikaelyans.

«На месте людей, которых она заразила, я бы подавала иски в суд за причинение вреда здоровью и моральный ущерб тоже!» - пишет katenka_evs.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".