Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом

20 марта 2020, 16:24

Карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона после того, как врач была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Состояние пациентки улучшилось, она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта в Ставропольском крае был зафиксирован первый случай, когда тест на коронавирус дал положительную реакцию, сообщил губернатор, добавив, что для подтверждения результата тест отправлен в Новосибирск.

Первый на юге России пациент с коронавирусом с 5 марта находится в изолированном боксе краснодарской больницы, а все люди, которые с ним контактировали, наблюдаются у врачей. 19 марта выявлены еще два случая коронавируса в Сочи, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Состояние пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус на Ставрополье, оценивается как средней степени тяжести. "Пациентка жива, она находится под наблюдением врачей в боксированной палате инфекционного стационара.Окончательный диагноз не установлен, данный случай еще не получил подтверждения из центральной лаборатории «Вектор» в Новосибирске", - говорилось в сообщении на сайте Минздрава региона 19 марта.

Под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находятся 126 человек, еще трое – в условиях стационара, у двоих двукратные результаты обследований отрицательные, отмечается в сообщении.

Состояние пациентки на утро 20 марта улучшилось, она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. "Состояние пациентки не хуже, говорить о том, что началось выздоровление, просто рано по срокам заболевания. Состояние пациентки на утро - заметно улучшение", - цитирует сегодня заместителя главного врача краевой клинической больницы, анестезиолога-реаниматолога Василия Фишера ТАСС.

Глава края Владимир Владимиров сообщил, что женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Имени пациентки глава региона не назвал.

"Мы понимаем, кто с кем летел, понимаем, с кем она работала, и всех этих людей начинаем обследовать", - написал губернатора на своей странице в Instagram вечером 19 марта. Видео с обращением губернатора на 15.15 мск сегодня собрало 173 857 просмотров.

По словам источника телекомпании "АТВ-Ставрополь", коронавирус подозревают у сотрудника инфекционной больницы и Ставропольского медуниверситета, в связи с чем на карантин закрыли инфекционную больницу в Ставрополе, медучреждение прекратило прием больных. Всех пациентов больницы направляют в районные поликлиники, сообщил источник.

На карантин также отправлены некоторые сотрудники министерства здравоохранения края, контактировавшие с госпитализированной пациенткой.

"Пациентка принимала участие в мероприятии, проводимом министерством здравоохранения края. Работа министерства идет частично на карантине, не все лица были контактными. У нас есть возможность не прекращать работу, в том числе и дистанционно, функционировать в штатном режиме", - приводит слова заместителя министра Ольги Дроздецкой "Интерфакс".

Карантинный режим с 19 марта также ввели и Ставропольском медуниверситете. "Ввести карантинный режим в [Ставропольском государственном медуниверситете] среди обучающихся и работников, контактных с больной с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с 19 марта. Отменить в университете проведение всех массовых мероприятий", - информирует сегодня РИА "Новости".

В образовательном учреждении усилят режим дезинфекции, а у контактировавших с больной возьмут мазки на исследование, отмечает агентство.

На сайтах администрации Ставропольского края, а также Минздрава региона на 15.45 мск сегодня нет информации о введении карантина в инфекционной больнице Ставрополя, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона.

Напомним, что власти Ставропольского края объявили режим повышенной готовности, по распоряжению губернатора Владимира Владимирова введен режим свободного посещения детских садов, школ и вузов.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".