19 марта 2020, 16:50

Власти Ставрополья сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Зафиксирован первый в Ставропольском крае случай, когда тест на коронавирус дал положительную реакцию, сообщил сегодня губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", на 18 марта на юге России был зафиксирован только один случай заражения коронавирусом — в Краснодарском крае. Власти Ставропольского края объявили режим повышенной готовности, по распоряжению губернатора Владимира Владимирова введен режим свободного посещения детских садов, школ и вузов.

В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев коронавирусной инфекции, 52 новых случая выявлено за сутки, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ставропольский край, по данным на 16:40 мск 19 марта, не внесен там в число регионов с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. Что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

У жителя Ставропольского края, недавно вернувшегося из-за границы, тест на коронавирус показал положительный результат. Для подтверждения результата тест отправлен в Новосибирск, в лабораторию "Вектор", результаты ожидаются через два дня, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Инстаграм-аккаунте. 

Губернатор уточнил, что пока из "Вектора" не подтвердят наличие у пациента коронавируса, данный случай будет рассматриваеться как подозрение на вирус. Но уже проводится работа по изоляции контактов и родственников пациента.

Из-за повышения риска заражения коронавирусом с понедельника, 23 марта, в Ставропольском крае будут усилены меры безопасности: детские сады будут закрыты, школьники уйдут на каникулы до 12 апреля, средние специальные и высшие учебные заведения будут переведены на дистанционный режим работы.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии".Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Интерес туристов к курортам Ставрополья снизился на фоне пандемии", "Вузы на юге России переходят на дистанционное обучение", "Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса".

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