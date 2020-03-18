Интерес туристов к курортам Ставрополья снизился на фоне пандемии

18 марта 2020, 14:56

Случаи заражения коронавирусом на Ставрополье не зафиксированы, в регионе объявлен режим повышенной готовности, сообщили власти. На фоне угрозы распространения вируса отдых в санаториях края остается востребованным, но частные арендодатели констатировали резкое снижение спроса.

Как писал "Кавказский узел", первый и пока единственный на юге России случай заражения коронавирусом зарегистрирован 12 марта в Краснодарском крае. В связи с угрозой распространения вируса вузы Ставрополья, как и других регионов юга страны, начали переходить на дистанционную форму обучения.

Всего в России, по данным на 18 марта, зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них 111 - у граждан России, два – у граждан Китая, еще один – у гражданина Италии, сообщил сегодня на своем сайте Роспотребнадзор. Что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Ставрополья отменили массовые мероприятия

В Ставропольском крае пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник краевого Минздрава. По его словам, под подозрение попали четыре человека, но результаты тестов оказались отрицательными.

В регионе введен режим повышенной готовности, в связи с чем резервный фонд увеличен в пять раз и сейчас превышает 700 миллионов рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации губернатора Ставропольского края. Эти деньги решено направить на «мероприятия по профилактике и дезинфекцию социально значимых учреждениях Ставрополья», таких, как детские сады, школы, вузы, лечебные учреждения, организации культуры и спорта и многофункциональные центры.

Решение о закрытии учебных заведений не принималось, но по распоряжению губернатора Владимира Владимирова введен режим свободного посещения детских садов, школ и вузов. Также в крае отменены все массовые мероприятия, визиты делегаций. Сотрудники аэропортов Ставрополья проводят термометрию пассажиров, рассказал представитель властей.

На Ставрополье под наблюдением находятся 83 человека, побывавших за рубежом, сообщила сегодня пресс-служба губернатора. "Более 200 граждан прошли через двухнедельный карантин. У всех обследованных неоднократно проведённые анализы показали отрицательный результат. [...] Торговые сети края полностью обеспечены продовольственными и непродовольственными товарами. Поставки продолжаются, перебоев нет. [...] В крае не прекращается работа школ и детских дошкольных учреждений. Введены элементы дистанционного обучения и организована усиленная дезинфекция учебных помещений", - говорится в сообщении на сайте главы региона.

В санаториях Кавминвод наблюдается дефицит мест

Ограничения, которые вводятся из-за коронавируса, негативно отразятся на малом и среднем бизнесе, на пансионатах и благополучии края в целом, предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Курорты Кавминвод являются достаточно популярными среди россиян. Это оздоровительное направление. Коронавирус нанесет сильный ущерб краю и предпринимателям. Это связано и с налогами, и с тем, что туристы не оставят в регионе денег. Не стоит рассчитывать, что люди предпочтут Кавминводы Турции или Таиланду. Главный месседж текущей ситуации – воздерживаться от любых контактов, и перенаправления с внешнего потока на внутренний не произойдет… Каковы будут денежные потери, оценить сложно. Но все это вполне может привести к краху малого и среднего бизнеса. Удар по ним будет мощный", - озвучила свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" Майя Ломидзе.

В 2019 году в Кавминводах отдохнули 1,8 миллиона человек, "что является очень высоким показателем" для России, уточнила она. "К примеру, популярную Турцию посетили 5,8 миллиона человек", - указала Ломидзе.

По данным краевых властей, турпоток в Ставропольский край в 2019 году превысил 1,6 миллиона человек, что на 12,7% больше показателя 2018 года. "Кавказские Минеральные Воды посетили более 1,2 миллиона человек, что превышает показатель 2018 года почти на 11%. Плановый объём налоговых поступлений от развития сферы туризма в 2019 году ожидается в размере 1,9 миллиардов рублей, с превышением уровня 2018 года на 200 миллионов рублей", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте губернатора.

Менеджеры санаториев Кавминвод пока не подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" пессимистичный прогноз Майи Ломидзе. Так, сотрудница санатория «Виктория» сообщила, что «карантина нет» и «ажиотаж сохраняется». "Много людей едет. Все довольные, счастливые. Санаторий проводит все необходимые профилактические меры. Границы закрыты, и едут к нам", - рассказала менеджер. По ее словам, стоимость стандартного номера за 10 дней на трех человек будет составлять 102 тысячи рублей.

В кисловодском санатории «Орджоникидзе» наблюдается "дефицит мест", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник санатория. Если заказывать отдых сейчас, то «двухместного номера может не быть», добавил он.

12 марта полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании в Ставрополе поручил организовать безопасный отдых туристов на курортах Северного Кавказа, добавив, что Ставропольский край "обладает всеми ресурсами", чтобы быть одним из крупнейших и востребованных курортов страны. "Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых", - процитировало полпреда ТАСС.

Туроператоры подтвердили стабильный спрос на места в санаториях

По состоянию на 18 марта цены на путевки на отдых в санаториях Кавминвод остались такими же, как и год назад, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» сотрудники московских туроператоров. Пока что, по их данным, серьезного дефицита мест не наблюдается, но менеджеры уверяют, что "это вопрос времени".

Спрос на отдых в Кавминводах не упал, наиболее востребованные направления - Пятигорск и Железноводск, сообщила, в частности, сотрудница компании-туроператора «Путевка». Сейчас, как и годом ранее, компания предлагает, в частности, восьмидневный отдых в санатории «Родник» по системе "два взрослых плюс ребенок" по цене 64 тысячи рублей, добавила сотрудница фирмы.

Туроператор «Дельфинтур» предлагает лечение в санатории «Пятигорье» по системе "трехразовое питание плюс лечение" за двух взрослых и ребенка за 94 тысячи рублей на 10 дней. По словам менеджера туроператора, проблем с выкупом мест в санатории не наблюдается - в начале 2020 года 60% мест были забронированы «для государственных нужд».

Сейчас санаторное направление остается популярным, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" менеджер компании, затруднившись спрогнозировать, как изменится ситуация впоследствии.

Сотрудник еще одной московской турфирмы, попросивший не указывать ее название, предположил, что большая часть отдыхающих приобрела путевки заранее, еще в начале зимы, но отказываться от намеченного лечения люди не готовы даже при угрозе заражения.

"Это менталитет русского человека – "авось". Человек уже купил билеты, заплатил за отдых, лечение. И думает: что ж мне теперь, сдавать это все? Плюнул – и полетел, без оглядки на ситуацию", - поделился мнением с корреспондентом "Кавказского узла" сотрудник турфирмы.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Частных арендодателей встревожило снижение спроса на отдых

Более пессимистично настроены частные предприниматели, сдающие квартиры и комнаты в Кавминводах. По их словам, в марте 2020 года звонков от желающих забронировать места проживания, сократилось как минимум на треть по сравнению с мартом 2019 года. "У меня четыре комнаты в доме под сдачу. Подтверждена бронь только на одну – в мае", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ессентуков Сузанна.

"Мы работаем летом и зарабатываем сразу на весь год. Я сдаю в доме восемь комнат, [денег за аренду летом] хватает, чтобы скромно прожить зиму. В прошлом году в марте был резерв на все комнаты, на все лето, на часть осени. Сегодня я не имею ни одной брони", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Железноводска Инна.

Заполненность санаториев объясняется тем, что большинство отдыхающих в них – люди, которым "путевки достались бесплатно, по назначению", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель из Ессентуков Мария. "Кто будет платить 100 тысяч за отдых в Кавминводах? За такие деньги легко можно отдохнуть в Италии, пить мартини и кушать омаров. С частниками ситуация совсем иная – люди боятся коронавируса. И это только начало. Как будет жить частный сектор [рынка аренды жилья] – нет понимания ни у кого. Мы всей улицей уже на ушах стоим", - рассказала Мария.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".