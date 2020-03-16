Вузы на юге России переходят на дистанционное обучение

16 марта 2020, 22:09

О полном или поэтапном введении онлайн-обучения студентов в связи с распространением коронавируса сообщили вузы Ставрополья, Кубани, Кабардино-Балкарии, Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта выявлен первый случай инфицирования коронавирусом на юге России. Тест показал положительный результат у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. С сегодняшнего дня власти региона усилили меры санитарной безопасности в международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы.

Руководителям вузов в связи с распространением коронавируса рекомендуется обеспечивать контакт студентов и преподавателей вузов исключительно в электронной информационно-образовательной среде, говорится в приказе Минобрнауки от 14 марта, опубликованном на сайте министерства.

Вузы ЮФО переводят студентов на дистанционное обучение

В Краснодарском крае о переходе на дистанционное обучение сообщил Кубанский государственный технологический университет. Кубанский государственный аграрный университет ввел на период с 17 марта по 29 марта свободное посещение для всех студентов, отмечается на сайте университета.

В Кубанском государственном медицинском университете на дистанционный режим переведены лекции, в остальном вуз "работает в соответствии с правилами и рекомендациями Рособрнадзора". Старост учебных групп обязали сообщать в деканат о случаях заболеваний или госпитализации студентов вуза. Тех, кто живет в общежитиях, руководство вуза попросило при возможности уехать домой, остаться могут лишь те, кто работает в больницах и поликлиниках, приводит слова студентов университета "Юга.ру".

На дистанционный режим работы также перешел Сочинский государственный университет, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В Волгограде о переходе с 17 марта на дистанционное обучение заявили Волгоградский государственный университет и Волгоградский государственный социально-педагогический университет. ВГСПУ вводит режим дистанционного обучения до 30 апреля, ВГУ не сообщает о сроках введения онлайн-обучения, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что в Волгоградской области, чтобы предотвратить распространение коронавируса, объявлен режим повышенной готовности. С 16 марта в школах введено свободное посещение, а 21 марта учащихся досрочно отпустят на каникулы.

В Ростовской области о переходе на дистанционное обучение сообщил Донской государственный технический университет. "Всем российским и иностранным студентам рекомендуется находиться дома или в общежитии, избегать посещения массовых мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Южный федеральный университет и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) также с сегодняшнего дня приступили к поэтапному переводу студентов на дистанционное обучение, отмечается на сайтах учебных заведений.

В Астрахани для студентов Астраханского госуниверситета организовано дистанционное обучение, предусмотрена возможность предоставления индивидуальных каникул или перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. При входе в учебные корпуса и общежития в ближайшие сутки будут организованы пункты для измерения температуры. В холлах установлены дозаторы с антисептиками, увеличено количество ежедневных влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, отмечается на сайте вуза.

В Астраханском государственном медицинском университете издан приказ об избирательном измерении температуры студентов и сотрудников, увеличении количества дезинфекции и отмене массовых мероприятий.

На 16 марта в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, восемь человек выздоровели. Смертельных случаев нет, говорится на сайте Covid 19.

Не все регионы СКФО видят необходимость перехода на онлайн-обучение

На дистанционную форму обучения начали переходить вузы Ставропольского края. Так, онлайн-обучение уже ввел Северо-Кавказский федеральный университет, "с 16 марта и до особого распоряжения". Студенты, которые не имеют технических возможностей работы с материалами, смогут самостоятельно заниматься в аудиториях и компьютерных классах университета. "Все аудитории общего пользования будут проходить санитарную обработку в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении на сайте вуза.

С 16 марта исключительно на дистанционную форму работы перешел и Пятигорский госуниверситет. "Это не каникулы! Это вынужденная мера дистанционного обучения в текущей ситуации ради вашей безопасности! Заболевших нет! Не паникуйте!", - отмечается в инстаграм-аккаунте университета.

До 29 марта на дистанционное обучение переведены и студенты Ставропольского государственного аграрного университета. В приказе по университету деканам рекомендуется не препятствовать студентам, желающим уехать на время домой.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

В Северной Осетии вузы продолжают работу. В республике нет необходимости в переходе на дистанционное обучение, приводит слова пресс-службы министерства образования и науки республики "Алания-ТВ".

Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова временно ограничил приезд иностранных студентов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. На учебу на подготовительном отделении планировали приехать 18 граждан Туркменистана, Сенегала и Кот-д'Ивуара, но сроки их приезда перенесены до "стабилизации обстановки". В вузе пока продолжаются занятия в аудиториях, решения об изменении формы обучения будут приниматься в зависимости от эпидситуации, говорится в сообщении пресс-службы вуза. С 17 марта в СОГу будет организован контроль температуры на входе, все массовые мероприятия отменены.

Северо-Осетинская государственная медицинская академия также пока не планирует менять режим обучения. "Пик эпидемии, возможно, будет через несколько месяцев, а пока обстановка спокойная", приводит "Крылья ТВ" слова ректора академии Олега Ремизова.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии о переходе на дистанционную форму обучения с 16 марта сообщил Кабардино-Балкарский государственный университет.

В Чечне с 17 марта все вузы до 25 марта будут переведены на дистанционное обучение, пишет сегодня "Чечня сегодня". На сайтах вузов республики подтверждения этой информации на 21.30 16 марта нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта во всех общеобразовательных учреждениях Чечни начнутся весенние каникулы, которые завершатся только 25 апреля.

Среди вузов Дагестана о возможном перехода на онлайн-обучение заявил пока лишь Дагестанский государственный университет, однако сроки не называются, руководство вуза "рассматривает такую возможность", говорится в сообщении на сайте вуза. Студенты юридического колледжа при ДГУ уже переведены на онлайн-обучение.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".