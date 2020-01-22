Чайка Юрий Яковлевич

22 января 2020, 13:20

Российский государственный деятель. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Министр юстиции РФ с 17 августа 1999 по 23 июня 2006. Генеральный прокурор РФ с 23 июня 2006 года по 20 января 2020 года, член Совета Безопасности РФ. Действительный государственный советник юстиции (2006 год).

На Кавказе

21 января 2020 года Юрий Чайка принял предложение Владимира Путина занять должность Полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. На следующий день соответствующий указ был подписан.

Соседний, Южный федеральный округ давно возглавляет предшественник Чайки на посту генпрокурора Владимир Устинов.

В 2009 году Юрий Чайка брал под личный контроль расследование уголовного дела по факту убийства в Чечне руководителя неправительственной благотворительной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее мужа. Проводя в этом же году совещание с правозащитниками, он говорил, что «работать в республиках Северного Кавказа тяжело как общественным организациям, так и сотрудникам правоохранительных органов, в отношении которых совершается много тяжких преступлений» .

Руководитель гуманитарной организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева была похищена и убита вместе с мужем Аликом Джабраиловым в Грозном в августе 2009 года. Преступление не расследовано до сих пор.

В следующем году генпрокурор сожалел о том, что действия кавказских правоохранительных органов не адекватны складывающейся в регионе ситуации, дерзкие и резонансные преступления остаются нераскрытыми. Чайка обращал внимание, что коррупция на Кавказе охватила практически все органы власти, в том числе правоохранительные и судебные. Число выявленных случаев взяточничества в 2009 году в регионах СКФО выросло минимум на 4% .

В начале 2012 года Чайка утверждал, что недостаточно эффективно ведется работа по «подрыву финансовых мостов терроризма и экстремизма», дела по такой категории возбуждались крайне редко. Он указывал, что на Кавказе отсутствует система мониторинга СМИ на предмет содержания в них экстремистских публикаций .

Профессиональная деятельность

Юрий Чайка в 1976 году был принят стажером в органы прокуратуры, до 1978 года работал следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.

С 1978 года - заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области, в 1979-1983 годах - Тайшетский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1983 году возглавлял следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 1984-1986 годах работал инструктором отдела административных органов Иркутского областного комитета (обкома) КПСС. С 1986 по 1988 годы - первый заместитель прокурора Иркутской области - начальник следственного отдела.

В 1988-1990 годах занимал пост заведующего государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС, затем до 1992 года был прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1992-1995 годах - прокурор Иркутской области .

С 16 ноября 1995 года по 9 августа 1999 года занимал должность первого заместителя генерального прокурора РФ Юрия Скуратова.

9 августа 1999 года вышел на пенсию.

С 17 августа 1999 года по 23 июня 2006 года - министр юстиции в составе кабинетов Михаила Касьянова (переназначен 18 мая 2000 года) и Михаила Фрадкова (переназначался 9 марта и 20 мая 2004 года). В 1999-2000 годах входил в состав президиума правительства РФ, возглавляемого Владимиром Путиным. С 15 ноября 1999 года - член Совета безопасности РФ.

23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации РФ Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором РФ (сменил Владимира Устинова). Переназначался Совфедом 22 июня 2011 года и 15 июня 2016 года.

С 22 августа 2006 года - председатель Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Критика

Деятельности Юрия Чайки и его родственников посвящен опубликованный в 2015 году ФБК фильм-расследование «Чайка. Криминальная драма в пяти частях» . В нем команда юристов ФБК утверждала, что у сына тогдашнего генпрокурора РФ Артема Чайки есть «бизнес-империя», которая строится на противозаконных схемах и коррупционных связях его отца. При этом ФБК указывал, что Артем Чайка, большую часть времени проживающий на территории РФ, формально является резидентом Швейцарии.

В 2016 году прокуратура Швейцарии рассмотрела жалобу Алексея Навального в отношении Артема Чайки в связи с подозрениями в отмывании денег, однако не выявила фактов, подтверждающих данное обвинение в адрес сына тогдашнего Генпрокурора РФ, и не стала возбуждать уголовное дело .

С 2011 года неоднократно связывалось с Юрием Чайкой так называемое «Игорное дело», некоторыми его родственниками и ближайшими соратниками из числа заместителей генерального прокурора, а сам Юрий Яковлевич время от времени требует прекратить расследование по подмосковным казино .

«Игорное дело» - распространенное название уголовного дела 2011 года о подпольном игорном бизнесе в Подмосковье. Особенностью этого уголовного дела являлась поддержка обвиняемых работниками надзорного ведомства — прокурорами, причем, значительная часть подозреваемых сами были высокопоставленными прокурорами, либо их друзьями или родственниками. Расследование до сих пор не окончено.

Бывший генпрокурор Юрий Скуратов в интервью The New Times вспоминал: «На второй же день после подписания мною указа о назначении Чайки мне (из Иркутска) пришли развернутые материалы о его противоправной деятельности. Материалы убедительные. Я очень долго думал, что с этим делать…» .

Биография

Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Отец - Яков Михайлович, был секретарем Николаевского городского комитета КПСС. Мать - Мария Ивановна, работала учителем математики .

В 1968-1970 годах учился на факультете кораблестроения в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте (Хабаровский край; ныне Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет). В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) по специальности «правоведение».

В 1970 году работал электриком на судостроительном заводе в г. Николаевске-на-Амуре. В 1970-1972 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Женат, имеет двоих сыновей — Артем (родился в 1975) и Игорь (родился в 1988).

Сумма декларированного годового дохода за 2018 год составила 9 млн 53 тыс. руб., супруги - 2 млн 760 тыс. руб. .

Примечания