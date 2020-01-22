Путин назначил Чайку полпредом в СКФО

22 января 2020, 12:49

Президент России подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки своим полномочным представителем на Северном Кавказе. Александр Матовников, занимавший эту должность, назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

Как писал "Кавказский узел", 21 января пресс-секретарь Путина сообщил, что Юрий Чайка, за день до этого уволенный с должности генпрокурора России, получил от президента предложение занять должность полпреда в СКФО, на которую 26 июня 2018 года был назначен Александр Матовников.

Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщила сегодня пресс-служба президента. "Глава государства подписал указ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе»", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Согласно другому указу Владимира Путина, генерал-лейтенант Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками, информирует пресс-служба президента.

Генерал-лейтенант Александр Матовников с 1986 года служил в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР. Занимал посты начальника второго отделения первого отдела управления "А", первого заместителя начальника "Альфы". Участник ряда спецопераций на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Буденновске. В 2013 году был переведен в министерство обороны и назначен на должность заместителя командира сил специальных операций (ССО) вооруженных сил.