Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

21 января 2020, 16:16

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил сегодня пресс-секретарь Путина.

Как писал "Кавказский узел", с 26 июля 2016 года должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе занимал Олег Белавенцев. 26 июня 2018 года эту должность занял Александр Матовников.

Генерал-лейтенант Александр Матовников с 1986 года служил в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР. Занимал посты начальника второго отделения первого отдела управления "А", первого заместителя начальника "Альфы". Участник ряда спецопераций на Северном Кавказе, включая штурм захваченной террористами больницы в Буденновске. В 2013 году был переведен в министерство обороны и назначен на должность заместителя командира сил специальных операций (ССО) вооруженных сил.

О том, что Юрий Чайка, занимавший должность генпрокурора России, получил от Владимира Путина предложение стать полномочным представителем президента в СКФО, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что указ о назначении пока не подписан, пишет РИА Новости.

Юрий Чайка был освобождён от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Владимир Путин предложил назначить на его должность зампредседателя СКР Игоря Краснова, говорится в сообщении, размещенном 20 января на сайте президента России.