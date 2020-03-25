Сочинка пожаловалась на принудительную госпитализацию в инфекционную больницу

25 марта 2020, 14:23

Жительница Сочи Елена Амосова шестой день находится в невентилируемом больничном боксе, у нее взяты анализы на коронавирус. Вернувшаяся из Италии сочинка считает принудительную госпитализацию необоснованной и настаивает на домашнем карантине.

24 марта на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о принудительной госпитализации жительницы Сочи. "Меня зовут Елена Амосова, сейчас нахожусь в инфекционной больнице <...>. Привезли по постановлению санитарного врача <...> (там указано об административной ответственности) через вызов полицейскими скорой помощи. После осмотра врач скорой сказал, что никаких симптомов нет коронавируса, и попросил съездить в больницу сдать анализ. Когда меня привезли в больницу, я оказалась заперта на ключ в боксе. В помещении отсутствует вентиляция, <...> с окон сняты ручки. Взяты анализы три раза, результат никто не оглашает, врач убегает от разговора... Прошу вашей помощи!" - говорится в сообщении.

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По словам Елены Амосовой, она 15 марта прилетела из Рима в Москву, но на карантин не направлялась. "Прошла паспортный контроль. Никаких вопросов мне никто не задавал, только попросили мой номер телефона. Приблизительно через девять часов я добралась из Москвы в Сочи. Здесь также никто мне никаких вопросов не задавал. Только в самолете дали памятку в отношении коронавируса, что надо мыть руки. С 15 по 19 марта я находилась дома", - рассказала сочинка корреспонденту "Кавказского узла".

18 марта Амосовой позвонили, справились о ее состоянии и спросили адрес. Она ответила, что чувствует себя хорошо. "Вечером 19 марта ко мне пришли силовики, всего было около пять-шесть человек. Они вызвали скорую помощь для принудительной госпитализации и сказали собираться в больницу. При этом мне не было предъявлено решение суда о принудительной госпитализации - только постановление санитарного врача, в котором я прочитала, что меня надо госпитализировать, так как я опасна для окружающих. И далее следовало, что если я не подчинюсь этому постановлению, то на меня будут наложены административные штрафы", - отметила Амосова.

Она подчеркнула, что вызванный силовиками врач скорой помощи не нашел у нее никаких симптомов заболевания. "Мне сказали, что все-таки надо ехать в больницу сдать анализы. По прибытии в инфекционную больницу у меня взяли анализы и... закрыли в боксе на ключ. При этом мне даже не предложили подписать документ о добровольной госпитализации и лечении", - заявила Елена Амосова.

В постановлении санитарного врача содержалась ссылка на сообщение медслужбы международного аэропорта Краснодара, однако, по словам Амосовой, она никогда в этом аэропорту не была. Жительница Сочи также отметила, что это постановление было пронумеровано как первое. По ее мнению, это говорит о том, что она стала первой принудительно госпитализированной сочинкой. Амосова считает, что ей должны были предоставить возможность оставаться в самоизоляции дома. Как отметила Амосова, врачи не отвечают на вопрос, почему она была принудительно госпитализирована.

В Краснодарском крае к 24 марта были подтверждены пять случаев заражения коронавирусом, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Амосова пожаловалась на условия содержания

В инфекционном отделении нет вентиляции и даже возможности проветрить помещение, в палате не работает кнопка вызова медсестры, заявила Елена Амосова. Она утверждает, что 20 марта в ответ на просьбу открыть окно в боксе туда вошли сотрудники спецподразделения в касках и масках, но без бахил. "22 марта пришла санитарка, которая помыла полы едкой хлоркой при закрытых окнах, после чего мне стало плохо, началась головная боль от стойкого химического запаха. Тогда окно, наконец, открыли в первый раз, проветрили помещение", - рассказала Елена Амосова.

По ее словам, весь персонал заходит к ней без индивидуальных средств защиты от инфекции. "Мой диагноз не подтвержден, однако мне приносят противовирусный препарат под названием "Арпефлю", - пожаловалась Амосова.

В постановлении о госпитализации сказано, что она продлится до 27 марта, но сотрудники больницы считают, что этот срок будет продлен, поскольку результатов анализов еще нет, отметила сочинка.

Адвокат посоветовал Амосовой обратиться в прокуратуру

Перед принудительной госпитализацией врачи обязаны предложить сделать это добровольно, а получив отказ, должны получить соответствующее решение суда, заявил член Краснодарской краевой коллегии адвокатов Александр Енин. корреспонденту "Кавказского узла". "Девушке следует фиксировать все происходящее на фото и видео и обратиться с заявлением в прокуратуру", - посоветовал адвокат.

Представитель независимого профсоюза "Альянс врачей" Ирина Кваско-Алясова считает, что нарушено право пациента на благоприятную среду, гарантированное 4 статьей Конституции, а также праве на доступ к информации о своем состоянии здоровья, прописанное в статье 22 Федерального закона №323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

"Медперсонал должен понимать, что при коронавирусной инфекции не допускаются закрытые помещения без проветривания, а пациентам рекомендованы ежедневные прогулки на свежем воздухе для поддержания иммунитета. Даже если человек здоров, то он рискует заболеть в таких условиях. Также любой пациент имеет право доступа к своей медицинской документации и получать полную и достоверную информацию о своем состоянии здоровья", - сказала она.

Согласно ФЗ-323, "каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания <...> Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении".

В приемной Минздрава Краснодарского края корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили получение жалобы Елены Амосовой. "Жалоба зарегистрирована 24 марта за № 22020. Ответ на нее будет дан заявителю в течение месяца", - сказала секретарь в приемной ведомства.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов, начальник медицинской части инфекционной больницы Сочи и главный санитарный врач города Владимир Оробей к 14.20 мск 25 марта на запросы корреспондента "Кавказского узла" не ответили.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".