Голосование по Конституции России отсрочено из-за коронавируса

25 марта 2020, 18:58

Путин перенес с 22 апреля на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 14 марта его подписал президент России, после чего документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующей Конституции. 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок.

Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

О переносе голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более позднюю дату Владимир Путин заявил сегодня в специальном телеобращении к нации. Он связал это с распространением коронавируса.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад», - заявил Путин. Он назвал «абсолютным приоритетом» здоровье, жизнь и безопасность людей. «Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», - добавил Путин. Решение о новом дне голосования, по его словам, будет принято после оценки того, «как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов».

Путин также заявил, что «сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни». «Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», - сказал путин, добавив, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Президент призвал жителей России «поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность», отметив, что «самое безопасное сейчас – побыть дома». Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Всего в Российской Федерации на 25 марта зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 163, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По последним данным, на Кубани зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом, в Кабардино-Балкарии – четыре, на Ставрополье - два, в Волгоградской и Ростовской областях по одному. В Чечне получены три положительных результата при тестировании на коронавирус, один из них подтвержден, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ранее врачи и общественные деятели подписали петицию к Путину с требованием принять срочные меры в связи с коронавирусом. В открытом письме они потребовали, в том числе, отменить на время плату за ипотеку и услуги ЖКХ и отложить голосование по изменениям в Конституцию, говорится в справке "Кавказского узла" «Коронавирус: что требуют от Путина врачи и журналисты».

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".