Конституционный суд одобрил поправки в Конституцию России

16 марта 2020, 20:29

Закон о конституционных поправках не противоречит действующей Конституции России, объявил сегодня Конституционный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 14 марта его подписал президент России Владимир Путин. После этого документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующему Основному закону России.

Конституционные судьи пришли к выводу, что закон о поправке в Конституцию "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует первой, второй и девятым главам российского Основного закона. Об этом говорится в заключении, которое опубликовано сегодня на сайте Конституционного суда России.

В главе первой Конституции России говорится об основах конституционного строя, в главе второй – о правах и свободах человека и гражданина. Глава 9 регламентирует Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

В документе указано, что это заключение - окончательное, «обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после его официального опубликования», а также «действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».

Напомним, 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".