Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

14 марта 2020, 16:43

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о поправках в Конституцию. Теперь его проверит на соответствие действующему Основному закону Конституционный суд России.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, его, одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

Подписанный Путиным закон о поправке в Конституцию "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Дата подписания документа – 14 марта.

В законе указано, что президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения Конституционного суда президент издаст указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок, передает ТАСС.

Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Напомним, в числе изменений, предложенных внести в Конституцию и которые вызвали критику на Северном Кавказе, поправка о русском народе как государствообразующем. Против нее высказались в частности, сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского государственного института гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН.

Поправка о государствообразующем народе поставила под вопрос принцип федерализма, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Внесение в Конституцию понятия "государствообразующий народ" является шагом к превращению России в унитарное государство, заявил политический обозреватель Магомед Магомедов. Нововведение приведет к росту сепаратистских настроений, предположил кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Поправка заденет национальные чувства, но иных последствий иметь не будет, считает политолог Борис Макаренко.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".