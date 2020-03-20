Коронавирус: что требуют от Путина врачи и журналисты

20 марта 2020, 15:48

Врачи и общественные деятели подписали петицию к Путину с требованием принять срочные меры в связи с коронавирусом. В открытом письме они потребовали, в том числе, отменить на время плату за ипотеку и услуги ЖКХ и отложить голосование по изменениям в Конституцию. “Кавказский узел” подготовил краткую справку с полным перечнем экстренных мер, предлагаемых авторами петиции.

Кто подписал открытое письмо

Открытое письмо подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие. Петицию "Открытое письмо об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России" можно подписать на сайте Change.org. Размещена петиция была утром 20 марта, по состоянию на 15:40 мск ее подписали 11 150 человек. Сбор подписей продолжается.

Петицию на сайте Change.org разместил активист Алексей Миняйло. "Работали над ней 4 дня, непрерывно консультируясь с авторитетными врачами, экономистами и общественными деятелями", — написал Миняйло на своей странице в Facebook .

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предложения из петиции будут учтены, но окончательные решения "остаются за оперативным штабом по борьбе с инфекцией" .

Что потребовали авторы письма к Путину

По мнению подписантов, предпринятых властями шагов по борьбе с коронавирусом недостаточно. "Нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно", — говорится в письме. Свои требования авторы петиции разбили на три блока - "Массовое тестирование", "Умеренный карантин" и "Поддержка граждан, малого бизнеса и некоммерческих организаций". Вот предлагаемые авторами письма к Путину экстренные меры:

Массовое тестирование

Предоставить потенциально заражённым гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике, в офисе компании, занимающейся медицинскими анализами, или на дому

Разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации

Создать условия, позволяющие частным медицинским организациям оказывать помощь в борьбе с эпидемией

Умеренный карантин

Жизненно важно соотносить карантинные меры с экономическими последствиями: необходимо не только пресечь эпидемию, но и не допустить социальный взрыв из-за потери россиянами источников дохода

Информировать граждан о масштабе эпидемии и скорости ее распространения в России максимально подробно и прозрачно. У власти не может и не должно быть секретов от народа. От наших слаженных действий зависят жизни тысяч россиян. Без доверия эта слаженность невозможна

Ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных — ввести разумные ограничительные меры

Запретить проведение любых массовых мероприятий

Отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы

Закрыть детские сады, школы и ВУЗы, обеспечить удаленное обучение

Закрыть театры, кинотеатры, музеи, библиотеки

Ввести разумные ограничения работы заведений общепита, в частности соблюдение минимальной дистанции между посетителями

Перевести сотрудников компаний на удаленную работу (в случае невозможности — усилить санитарные меры)

Принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и т.п)

Обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в т.ч. организовав доставку еды и медикаментов, вынос мусора и принятия прочих необходимых мер со стороны социальных служб

Поддержка граждан, малого бизнеса и некоммерческих организаций

Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам

Предоставить налоговые каникулы малому бизнесу и ИП сроком на три месяца (аналогичная мера уже принята в США), освободить НКО от налогов

Обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу. После окончания эпидемии именно они восстановят экономику. Наш долг — поддержать их в трудный момент. Правительство может обеспечить выполнение таких решений, т.к. банки и система ЖКХ в значительной степени принадлежат государству

Поддержать общественные и волонтерские усилия по осуществлению гражданской взаимопомощи.

Примечания