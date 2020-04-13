Жесткий карантин установлен в чеченском селе после массовых поминок

13 апреля 2020, 21:03

Самоизолированным жителям селения Новые Атаги Шалинского района запрещено выходить на улицу, на въездах в населенный пункт и выездах из него выставлены посты полиции, сообщили сельчане. Число зараженных в республике составило 49, а умерших - пять.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 9 апреля число инфицированных возросло до 22, 15 человек выздоровели и один умер. На 11 апреля умерли еще двое зараженных, а число больных увеличилось до 48. Власти Чечни связали рост числа больных коронавирусом с массовыми поминками в селении Новые Атаги. 1966 человек, посетившие похороны, были переведены в карантин.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

3160 человек находятся в режиме карантина в Чечне

Переведенные в режим самоизоляции после посещения похорон в селении Новые Атаги 1966 местных жителей находятся под наблюдением врачей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре.

"Врачи ходят к каждому в определенное время, симптомов у них нет, они находятся под наблюдением, проводится мониторинг общего состояния и опрос изменения температуры, появления температуры. При появлении симптомов будут взяты тесты. Пока из этой группы новых случаев заболевания не зафиксировано", - сообщил представитель Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в карантине находится две группы местных жителей - приехавшие из-за рубежа и посещавшие похороны в селении Новые Атаги, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в отделе Роспотребнадзора по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"1194 жителя Чеченской республики, прибывшие из-за рубежа, и 1966 человек, посещавшие похороны Гараева, - это две группы, которые идут отдельной статистикой, все они на карантине. На этот момент [13 апреля 16.40 мск] по всей республике подтверждено 49 случаев инфицирования. Выздоровели и выписаны из стационара 15 человек. Из 49 человек умершие - 4 человека, и мы ожидаем результатов тестов по одному умершему на базе противочумных институтов РФ", - сообщили в профильном отделе.

9 апреля спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что на похороны 80-летнего Ахмеда Гараева в Шалинском районе вопреки запрету властей пришло большое число людей. У четырех членов семьи умершего предварительно диагностирован коронавирус, заявил Даудов, призвав участников похорон не выходить из дома и обратиться к врачам. Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике участников массовых поминок и потребовал от подчиненных ужесточить наказание за нарушение карантина.

Местные жители, опрошенные "Кавказским узлом", сообщили о запрете на проведение массовых мероприятий, погребальных обрядов и мавлидов (празднование дня рождения пророка Мухаммада) с участием большого скопления людей.

"Официально по ТВ сказали не делать тезет (поминки) и мавлиды. Мечети также закрыты", - сообщил местный житель по имени Адам.

Муфтият распространил руководство того, как на время карантина проводить похороны, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бизнесмен Юни Успанов.

"Муфтият сообщил и даже распространили фото того, как схематически должны проходить похороны. Там, где сидят старики, будут находиться только близкие люди, должна быть натянута лента, чтобы близко не подходили и пришедшие выразить соболезнования будут по одному подходить на расстоянии и сразу расходиться. Последняя ситуация [в Новых Атагах] вынудила власти это сделать", - рассказал Успанов.

Он отметил, что эта ситуация очень болезненна для чеченского общества, однако понимание необходимости таких мер превалирует.

"Люди понимают, что власти стараются, что это не какая-то команда или каприз сверху, это меры предосторожности. Ситуация в мире показала, что происходит. Некоторые, конечно, не доверяют, но людям уже не надо рассказывать, что вирус существует, понимание этого есть. В республике надеются, что все это продлится недолго, если это затянется на месяцы, людям будет сложно не только психологически, но и материально", - считает Успанов.

Жители села рассказали о жизни в условиях карантина

В селении Новые Атаги, где проходили масштабные поминки, действует режим жесткого карантина. На въездах и выездах из населенного пункта выставлены посты полиции, помещенным на домашний карантин сельчанам категорически запрещено покидать свои дома, рассказали местные жители.

"Меры очень жесткие. Все, кто был на похоронах у Гараевых, помещены под домашний карантин. Им запрещено выходить на улицу. Еда и все необходимое доставляется со стороны. Сюда никого не запускают и не выпускают. Те, кого не коснулся карантин, могут выходить только в ближайший магазин за продуктами, или в аптеку. И то один человек со двора, не больше. Чувствую себя как в колонии, разве что тюремных вышек да охранников с собаками не хватает", - сказал местный житель Иса корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Зарема сообщила, что улица, где проживают Гараевы, полностью - в режиме карантина.

"Вся улица, где живут Гараевы, - на полном карантине. Из их семьи несколько человек в больнице, кто не госпитализирован - сидят по домам. В конце прошлой недели дома им полную дезинфекцию делали, улицы поливали каким-то раствором из машины. Накануне тоже дезинфекция была, но уже не такая масштабная. Люди в защитных костюмах брызгали стены домов, бордюры и все вокруг. Контроль очень жесткий. Кто на карантине, у тех возле домов посменно дежурят как минимум двое сотрудников (полиции). Даже родственники не могут их навещать. Продукты оставляют у двора, потом звонят по телефону, чтобы те, кто внутри, забрали. Не то, что со двора, из дома в свой двор выходить не рекомендуют", - утверждает женщина.

Житель Шалинского района Абу рассказал, что в режиме домашнего карантина, в частности, находятся родственники Гараевых, соседи и все, кто посетил похороны. "У меня сестра живет в Новых Атагах, вчера (12 апреля) хотел им кое-какие продукты завезти, но не пропустила полиция. Сказали, что пока карантин не отменят, все бесполезно. Созваниваемся по телефону, пока у них более-менее терпимо, недостатка в продуктах нет, что нужно доставляют, как она сказала", - сообщил мужчина.

Представитель Минздрава республики рассказал, тест на коронавирус, по состоянию на 12 апреля, подтвержден у 15 членов семьи Гараевых, а также у 13 лиц, которые присутствовали на похоронах. "Из этих 13 - пятеро мужчин и восемь женщин. Все они находятся по контролем врачей, состояние пока удовлетворительное", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".