Кадыров потребовал изолировать в камерах нарушителей карантина

10 апреля 2020, 11:34

Глава Чечни подверг критике участников массовых поминок в селе Шалинского района и потребовал от подчиненных ужесточить наказание за нарушение карантинного режима. Это требование обеспокоило жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что на похороны 80-летнего Ахмеда Гараева в Шалинском районе вопреки запрету властей пришло большое количество людей. У четырех членов семьи умершего предварительно диагностирован коронавирус, заявил Даудов, призвав участников похорон не выходить из дома и обратиться к врачам.

В Чечне, по данным Роспотребнадзора на 9 апреля, подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели и один умер. К 11.00 мск 10 апреля эти цифры, по свежим данным ведомства, не изменились. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

9 апреля в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан репортаж о заседании руководства регионального оперштаба по коронавирусу. На заседании, сюжет о котором размещен также на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный", Рамзан Кадыров подверг критике участников похорон Ахмеда Гараева, а также упомянул о прилетевших в Грозный мужчине и женщине с подозрением на коронавирус.

"Не слушают (люди) того, что говоришь… Мы все знаем, что Гараевы хорошие люди. Но четыре человека (в этой семье) нездоровы. Сколько людей заразили эти четверо, мы не знаем. Сколько человек заразили прибывшие вчера на самолете женщина и мужчина, мы не знаем. Мы всех их выявляем, сажаем на карантин, самоизоляцию, делаем все возможное... Почему сам (больной) не остерегается? Нет, ходят (передвигаются). Таких не надо лечить. Того, кто знает, что у него есть (болезнь) и не говорит, кто живет с этими симптомами, пусть он дальше живет. Его не надо в больницу принимать, потому что (он) себя убивает, свою семью убивает, своих близких, и в последующем народ убивает. Он убийца... Те, кто приехал из Москвы и через Турцию, нам эту проблему создали", - сказал Рамзан Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

9 апреля пассажиры, прилетевшие из Москвы в Грозный, сдали обязательный анализ на коронавирус, сообщил Минздрав Чечни. "Специалисты пяти медицинских учреждений республики в полной противовирусной экипировке провели забор материала у 43 пассажиров рейса Москва-Грозный, включая детей. [...] Помимо этого, каждому пассажиру выдается постановление о том, что в течение 14 дней он должен соблюдать строгий карантин, вне зависимости от результата теста", - процитировало сообщение министерства ИА "Чечня Сегодня".

Также Рамзан Кадыров выразил недовольство гражданами, которые возвращаются в республику через другие регионы, минуя грозненский аэропорт. "Каждую ночь по 200-300 человек прибывают. Где вы были? Вас дома не было, вы все в Москве находились. Я говорю, обращаюсь к тем жителям, которые выехали из республики. Не хотят приехать через наш аэропорт, через наши самолеты, выбирают рейсы – Ингушетия, Дагестан, Осетия, мы вас на границе не будем пускать! Вы должны находиться 14 дней в карантине, ставьте себе палатку и сидите на карантине. Или мы создаем вам все условия для того, чтобы взять у вас анализы… Поставим вас на карантин, и после этого только вы имеете право жить со своей семьей", - сказал глава республики.

Он потребовал от подчиненных ужесточить наказание для нарушителей карантинного режима в Чечне. "Мы думали, что приняли жесткие меры, мы расслабились. Принимать жестче меры. Кто нарушил карантин, кто выехал на машине без дела, в основном без дела выезжают - останавливать, задержать, посадить в камеру отдельную, и чтобы там он находился две недели", - сказал Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Требование главы республики ужесточить карантинный режим обеспокоило некоторых местных жителей. "Люди ждали, что вот-вот режим карантина смягчат, но теперь получается, будет еще хуже. Но почему мы должны отвечать за действия других, ведь это власть должна была на месте все решать, а не делать исключения для одной уважаемой семьи? Наказать надо [представителей власти], кто это допустил, а не делать из этого причину, чтобы и дальше третировать людей. Мы с детьми уже две недели из квартиры не выходим, даже во двор нельзя выйти, полиция постоянно ходит и загоняет детей домой", - пожаловалась, в частности, местная жительница Айшат корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала грозненка Малика. "С конца марта ни пойти никуда нельзя, ни поехать, только в магазин и аптеку. Сколько времени еще нам сидеть фактически взаперти? Власть требует от людей, чтобы они соблюдали карантин, но сами этого не делают, по репортажам на телевидении это видно. [...] Это несправедливо и неправильно", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Ранее жители Чечни подвергли критике самих чиновников за то, что некоторые из них не соблюдают карантинные меры. Так, 26 марта в Грозном прошло открытие Дворца искусств, власти Чечни устроили по этому случаю торжества. Для руководства республики нарушение собственных запретов – обычная практика, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Грозненец Сахиб в свою очередь считает необходимым усилить контроль за соблюдением карантинного режима. "Заявление Кадырова относительно нарушителей карантина было пусть и эмоциональным, но правильным. Власти прикладывают столько усилий, чтобы не допустить распространения инфекции, но все, можно сказать, идет насмарку из-за того, что некоторые игнорируют запреты и просьбы", - сказал он.

В качестве примера грозненец рассказал, что вчера, 9 апреля, ездил в центр города за семенами для посадки. "Так, на рынке ["Беркат"] в некоторых местах было просто не протолкнуться, хотя вещевой рынок и закрыт. Кто в масках ходит, кто без масок, молодежи много было. Что они там забыли? Во дворах домов опять же собираются группами молодые люди и взрослые. Понятно, что этот карантин уже порядком всем надоел, но надо же ответственней относиться к ситуации", - высказал свое мнение Сахиб корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

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