Кадыров объявил врагами авторов сообщений о задержаниях в Чечне

29 января 2020, 17:19

Рамзан Кадыров потребовал от силовиков находить и наказывать жителей Чечни, распространяющих информацию о похищениях и задержаниях людей в республике. Распоряжение Кадырова круглосуточно искать "сплетников" прозвучало после публикаций о задержании 25 жителей Чечни за фотоколлаж с главой республики. Журналисты ЧГТРК "Грозный" обвинили в распространении слухов правозащитников и либеральные СМИ.

Как писал "Кавказский узел", 25 января издание "Кавказ. Реалии" сообщило, что днем ранее силовики в Чечне задержали 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания, задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление. Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил эту информацию недостоверной, но признал готовность властей Чечни наказывать авторов и распространителей карикатур.

Оговорка чеченского министра означает, что задержания жителей Чечни все же были, предположили член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

На совещании с руководителями правоохранительных органов Чечни Рамзан Кадыров потребовал выявлять и наказывать «распространителей слухов и сплетен», следует из репортажа ЧГТРК "Грозный", опубликованного 28 января на YouTube-канале телекомпании.

"Кто распространяет сплетни? Чеченцы. Хоть сайты московские, европейские, но кто им помогает распространять слухи? Чеченцы. Кто распространяет сплетни - тот враг номер один. Мы отвечаем за порядок, безопасность в нашем регионе. "Того посадили, этого задержали, этого забрали"... Пригласили человека, беседуешь с ним два часа. Оказывается, его задержали ", - сказал Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Также глава Чечни потребовал в круглосуточном режиме "выявлять, наказывать" людей, которые публикуют подобную информацию. "С такими людьми, если их можно назвать людьми, мы будем жестко бороться... Сеют между нами смуту, нарушают между нами согласие, и потом заставляют воевать друг против друга. .. Их (родственники) знают, что они делают. Им тоже говорю – наши обычаи никто не отменял... За написанное надо отвечать", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отказался давать оценку его угрозам. Нижегородское управление МВД, куда обратилась главред местного издания KozaPress Ирина Мурахтаева, не нашло нарушений в словах главы Чечни. Аналогичное заявление, направленное Правозащитным центром "Мемориал" и Московской Хельсинкской группой в Следственный комитет, осталось без ответа.

Кадыров приказал силовикам игнорировать сообщения в СМИ

Авторы телесюжета ЧГТРК подчеркнули, что "особенно стараются так называемые правозащитники, либеральные СМИ", которые "по указке своих хозяев строчат проплаченные статьи против Чеченской Республики". "Они будут говорить, писать – внимания не обращайте, не комментируйте, оставьте их", - сказал чеченским силовикам Рамзан Кадыров.

В качестве примера распространения "слухов" Рамзан Кадыров привел историю жителя Чечни, чье исчезновение породило версию о том, что мужчина задержан.

"Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, несколько дней там находился, потом приехал домой. Но до этого все пишут: "похитили, убили, верните!". Ты соображаешь? Лучше присматривай за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах", - посетовал глава республики.

Родственники грозненца Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря 2019 года в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram тогда предположили, что Амаев задержан силовиками, однако правоохранители заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. 20 декабря в интернете появилось видеообращение Майрбека Амаева, который сообщил, что уехал и провел время с друзьями в Пятигорске, не предупредив родных. Авторы паблика "ЧП Чечня" указали, что Амаев нашелся благодаря Рамзану Кадырову, к которому они обратились за помощью.

Версия о пребывании Амаева в Пятигорске вызвала сомнения в Чечне

Напомним, что жители Чечни после возвращения Майрбека Амаева усомнились в его версии о том, что он без предупреждения уехал в Пятигорск. "У нас, даже когда в соседнее село молодые люди едут, говорят домашним, что они собираются туда-то. А тут молодой парень ни с того, ни с сего "уехал отдыхать в Пятигорск", и неделю ни домашние, ни друзья, ни знакомые не в курсе того, где он находится и что делает. Так не бывает. Парня просто вынудили именно так объяснить свое исчезновение, и ничего больше", - предположила тогда местная жительница Роза.

"Кавказский узел" писал и о других случаях, когда люди в Чечне спустя некоторое время после исчезновения опровергали версии о похищении. Так, Шамхан Хамурзаев, чье местонахождение было неизвестно родным с 26 декабря 2019 года, был найден на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова, сообщила его мать. Позднее женщина отказалась от своих слов о том, что ее сын был найден в силовой структуре. По ее словам, Шамхан "где-то с друзьями отдыхал все это время".

В ноябре 2019 года родственники сообщили об исчезновении уроженца Чечни Азамата Ибрагимова, который приехал погостить в республику из Канады. Через неделю после исчезновения Ибрагимаов записал видео с прогулки по центру Грозного, в котором призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей Чечни. Видеозапись Ибрагимов сделал не добровольно, предположили жители республики. Позднее руководитель ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев разместил в соцсети видео с Ибрагимовым. Голос за кадром на записи сообщал, что Азамат решил остаться в Чечне. Однако 25 ноября стало известно, что Ибрагимов благополучно вернулся в Канаду.

Сообщения об исчезновениях людей в Чечне поступают реже по сравнению с периодом контртеррористической операции, формально отмененной в 2009 году. При этом снижение числа сообщений произошло на фоне выдавливания из региона таких независимых правозащитных организаций, как ПЦ "Мемориал" и "Комитет против пыток".

Отметим, что остается неизвестной судьба 27 жителей Чечни, об исчезновении которых сообщила в 2017 года "Новая газета". По данным издания, они стали жертвами внесудебной казни. Следствие отказалось возбудить уголовное дело о массовом убийстве, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию.

Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что эти люди уехали в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении. Власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях.

В сентябре 2019 года родственники людей из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ, указав, что российские власти не провели эффективного расследования версии о внесудебной казни. В декабре 2019 года ЕСПЧ потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления о похищении и убийстве людей из "расстрельного списка".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.