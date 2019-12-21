Жители Чечни не поверили видеообращению Амаева

21 декабря 2019, 12:00

Заявление грозненца Майрбека Амаева, который отверг связь между своим исчезновением и силовиками, вызвало споры в Instagram. Рассказ Амаева о том, что он неделю, не сказав родным, отдыхал с друзьями в Пятигорске, не похож на правду, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", родственники жителя Грозного Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram предположили, что Амаев задержан силовиками, однако сотрудники правоохранительных органов заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. 20 декабря в интернете появилось видеообращение Майрбека Амаева, который сообщил, что загулял с друзьями в Пятигорске, не предупредив родных. Авторы паблика "ЧП Чечня" заявили, что Амаев нашелся благодаря Рамзану Кадырову, к которому они обратились за помощью.

Многие читатели группы "ЧП Чечня" присоединились к хвалебной публикации в адрес Рамзана Кадырова, однако появились и критические комментарии. "Вы еще сколько будете прославлять своего царя? А то без него и не нашли [бы]", - написал aleksandrdruzhkoff. К 12.00 мск 21 декабря эта публикация собрала 1,9 тысячи просмотров и 141 комментарий.

Комментаторы видеообращения Майрбека Амаева, опубликованного в том же сообществе, усомнились в правдивости его слов. "Эта ложь какая[-то]", - написал пользователь под ником aaaaa_aaaaa.777. "Что-то там не чисто", - указал ibragimow095. "[В] Пятигорске без телефона?" - выразил удивление bro_lamro.

Ряд пользователей соцсети указал на запуганный и измученный вид Амаева. "Бедный. Запугали парня, видимо, держали где-то", - написала marina30h. "Глаза впалые, сомнительно как-то", - отметила zaaraa.__. "Все, кто верит его словам, посмотрите ему в глаза запуганные, на его вид измученный и на его лицо похудевшее! Тут не Пятигорск виной. Забрали, пытали, дело <было предано> огласке, и подкинули обратно!" - считает mamed_322.

Пользователь lillu338 возразил, что измученный вид молодого человека - не повод усомниться в правдивости видеообращения. "А какой у него должен быть вид, если [он] столько дней кайфовал? Черт знает, что они там пили или принимали. Родители строгие, вот и вырвался пацан на волю. У меня есть один знакомый, тоже с Чечни, так у него тоже отец очень строгий, и он тоже так делал - сбегал, не сказав ничего, из дома, и находили тоже где-то в Пятигорске", - указал комментатор.

К 12.00 мск 21 декабря эта публикация собрала 35,9 тысячи просмотров и 478 комментариев.

Из-за фактически "сухого закона" в Чечне молодые люди занимаются алкотуризмом, выезжая в соседние регионы, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. В июне трое жителей Чечни, уличенные в том, что во время мусульманского праздника употребляли алкоголь в Дагестане, были подвергнуты силовиками выволочке в эфире государственной телекомпании "Грозный". Молодые люди принесли публичные извинения. Пользователи соцсетей поспорили о том, мог ли отчитывать их за нарушение религиозных норм сотрудник полиции.

Усомнились в озвученной Майрбеком Амаевым версии и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения спикеров.

"Никогда не поверю, что парень вот так вот запросто поехал "отдыхать с друзьями" на несколько дней, не предупредив никого из домашних о том, что будет отсутствовать. Какой бы строгий ни был родитель, других домашних или кого-то из друзей можно было предупредить. Так что версия об отдыхе в Пятигорске мне кажется надуманной", - считает местный житель Умар.

"Амаев на видео выглядит потерянным и неуверенным, так что сомнения в достоверности его слов напрашиваются сами собой. Это очевидная постановка, на мой взгляд", - полагает жительница Чечни Фатима.

"У нас, даже когда в соседнее село молодые люди едут, говорят домашним, что они собираются туда-то. А тут молодой парень ни с того, ни с сего "уехал отдыхать в Пятигорск", и неделю ни домашние, ни друзья, ни знакомые не в курсе того, где он находится и что делает. Так не бывает. Парня просто вынудили именно так объяснить свое исчезновение, и ничего больше", - заявила местная жительница Роза.

"Парень исчез на неделю, поднялся шум, пошел резонанс, вот потому его быстренько и "нашли в Пятигорске". Это чем-то напоминает историю с произошедшим в ноябре похищением Азамата Ибрагимова, приехавшим домой погостить из заграницы. Парень тоже пропал, а когда это получило огласку, неожиданно объявился и заявил, что у него все в порядке. Здесь аналогичная ситуация. Видно, что от начала и до конца это постановочный сюжет", - уверен житель Чечни Исраил.

Уроженец Чечни Азамат Ибрагимов, приехавший погостить из Канады и пропавший, через неделю после исчезновения записал видео с прогулки по центру Грозного, в котором призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей республики. Видеозапись Ибрагимов сделал не добровольно, предположили пользователи Instagram и жители Чечни. В конце ноября Ибрагимов вернулся в Канаду.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Кроме того, "Кавказский узел" ведет хронику, в которой фиксирует случаи похищений людей в Чечне.